

３年連続で任された２区で歴史に残る快走を見せた順大・三代直樹（写真は３年時） photo by 日刊スポーツ/アフロ





箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡

連載14：三代直樹（順天堂大／1996〜99年）

いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。

すでに100回を超える歴史のなか、時代を超えて生き続けるランナーたちに焦点を当てる今連載。第14回は、20年間塗り替えられることのなかった２区の日本人最高記録を打ち立て、チームの総合優勝に貢献した順天堂大・三代直樹を紹介する。

連載・箱根駅伝名ランナー列伝リスト

【２年時から始まったエース区間への挑戦史】

歴代のエースたちが過去のヒーローに挑む舞台が箱根駅伝の"花の２区"だ。全10区間で最長の23.1km。第59回大会（1983年）から現在まで同じコースで争われている。そのなかでファンの度肝を抜く爆走を見せたのが第75回大会（1999年）の順大・三代直樹だろう。

学生時代に"無敵状態"だった早大・渡辺康幸が保持していた区間記録を２秒更新する１時間06分46秒をマーク。特に残り３kmの走りは神がかっていた。そしてエースの大活躍で波に乗った順大は、10年ぶりの総合優勝に輝いている。

三代は松江商高３年時にインターハイ5000mで５位、国体少年A5000mで優勝。順大のスーパールーキーは箱根駅伝（1996年）で１区を任されて、区間3位と好走した。

２年時からはトラックで大活躍する。世界ジュニア選手権（現U20）10000mで７位入賞を果たすと、日本インカレは5000mと10000mで２位に入った。箱根駅伝は2区で区間８位（１時間13分23秒）だった。この年は強風が吹き荒れ、三代は初めての２区をこう振り返っている。

「向かい風を避けるため縦一列に並んで走ったほど大変でした。二度と走りたくないと思いましたね」

３年時はユニバーシアード（5000m４位、10000m７位）に出場。日本インカレは２年連続して5000mと10000mで２位に入った。出雲駅伝は６区で区間賞を獲得して、全日本大学駅伝は８区で区間２位。箱根駅伝は２区で区間3位（１時間08分18秒）だった。

「この年は５kmを14分21〜22秒で通過して、後半失速しています。次にチャレンジするときは同じぐらいのタイムでも楽に通過して、後半さらにペースアップできるような走りをしたいと思いました」

４年時は日本インカレの5000mと10000mで２冠を獲得して、出雲駅伝６区で２年連続の区間賞に輝いた。学生長距離界のエースという存在になったが、全日本大学駅伝は８区で区間４位。チームは８位と振るわなかった。

最後の箱根駅伝に向けて、三代は当初、２区で「１時間07分20秒」を目標にしていたという。「２区はスピードとスタミナの両方が必要です。スピード面はある程度備わっていたので、距離を重視してトレーニングを行ないました」と、11月中旬の大島合宿では46km走を実施するなど、徹底的に走り込んだ。

【歴史に残る衝撃のラストスパート】

そして1999年の正月、三代が異次元の走りを披露する。トップと22秒差の８位でタスキを受け取ると、３km付近で先頭に追いついた。５kmを14分21秒、10kmを28分50秒、15kmを43分40秒ほどで通過。トップを奪った三代は後続との差を広げていく。「権太坂の下りで脚を使ってしまうと、その後の平坦とラストの上りでペースが落ちてしまいます。脚を使わないまでもペースを上げることを意識しました」と20kmを57分51秒で通過した。

早大・渡辺康幸が区間記録を樹立したときと比べて、20km通過は13秒ほど遅かった。しかし、「戸塚の壁」を迎えるラストの約３kmが衝撃だった。

「終盤は酸欠状態になってきたので、20kmのときに腕時計を見たんですけど、うまく理解できなかったんです。ただ保土ヶ谷のバイパスに入ると、沿道に人が増えてきて、『区間記録』とワードが耳に入ってきて、区間記録はあり得ないと思いながら、ラストスパートをしたのを覚えています。

最後の箱根駅伝だったので、とにかく『出し尽くそう』という気持ちだけでした。死にもの狂いというのはこういうことなのかなというくらいの走りだったと思います。バタバタしたフォームでがむしゃらに走りました。区間新記録は信じられなかったですね」

三代でダントツのトップに立った順大は４区で駒大・藤田敦史に大逆転を許すも、９区で高橋謙介が再逆転。絶対エースの爆走が前年５位、全日本８位からの急上昇Vにつながった。レース後、ほとんど褒められたことがなかったという澤木啓祐監督と「無言の握手」をかわしたのも、よき思い出になっている。

三代は驚異的なラストスパートで、１時間06分46秒で２区を走破。渡辺が「だいぶ（後年まで）残るんじゃないかなと思っていた」という区間記録（１時間06分48秒）をわずか４年で塗り替えたことになる。一方、三代が打ち立てた記録は長く日本人エースたちのターゲットになった。2019年に順大の後輩である塩尻和也が１時間06分45秒をマークするまで、20年もの間、"日本人最高記録"として君臨したのだ。

「私は渡辺さんの記録を破ることができて素直にうれしかったです。ようやく国内の一線級と戦えるかなという自信になりましたから」

そう語った三代は社会人２年目（2000年）の日本選手権10000mで27分台に突入。2001年のエドモントン世界陸上に10000mで出場した。なお三代の学生時代の10000m自己ベストは28分30秒87。日本インカレで優勝したときのタイムだった。

●Profile

みしろ・なおき／1977年３月16日生まれ、島根県出身。松江商業高（島根）―順天堂大―富士通。箱根駅伝には１年時に１区、２年時からは２区に３年連続出場し、４年時には早大・渡辺康幸が保持していた区間記録を更新。以降20年、日本人選手最高記録として破られることはなかった（区間記録は2008年に山梨学院大のメクボ・ジョブ・モグスが更新）。トラックでも強さを発揮し、卒業後の2001年には世界陸上10000m日本代表に選出された。

【箱根駅伝成績】

1996年（１年）１区３位・１時間03分33秒

1997年（２年）２区８位・１時間13分23秒

1998年（３年）２区３位・１時間08分18秒

1999年（４年）２区１位・１時間06分46秒 ＊区間新

＊区間新記録は当時