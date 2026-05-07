校長の父親が「オウム真理教に入信」…宗教二世が独白、九州の片田舎で「麻原の音楽」が流れた《トラウマ級の記憶》

父親がオウム真理教に入信した話

「ZINE」と呼ばれる自主制作の出版物が一部で注目を浴びている。作り手が直接ブースに立つ即売会では、小説、短歌、評論、ノンフィクション、写真集と様々なジャンルの作品が並び、まや最近ではZINEを取り扱う書店も増えている。商業出版とは違い少部数からの制作が可能なこともあり、エッジの利いたテーマの作品が多いことも特徴のひとつでもある。2025年に開催された同人誌即売会「東京文フリ41」で頒布された坂野りんこさんの『スピ父 オウム真理教（元）2世の、洗脳まではいかない話』もまた、コアかつナイーブなテーマに切り込んだ一冊だ。なぜ彼女はこのテーマを選んだのか。

「わたしは長年ライターという仕事をしていたのに、このことについて一切表に出すことはなかったんですが、子どもの立場から両親のことをアウティングするって気が引けるところがあったんです。でも、父も高齢になって認知も落ち、仕事を引退して何十年も経ち現役の頃を知っている人もどんどんいなくなっている。だから、そろそろまとめてもいいかなって思ったんですよね。昨年はちょうど地下鉄サリン事件の30年目の節目でもありましたし」

著者の坂野りんこさん（40代後半・東京都在住）は九州の某地方の出身。両親ともに教師の家に育った。校長の職にあった父親がオウム真理教に入信したのは、坂野さんが小学校高学年の頃のこと。父親が入信したきっかけは、自身の母と、その姉妹が立て続けに癌を患ったことだった。

麻原が作詞作曲の音楽が流されて

「最初は父は、阿含宗（'78年に立宗された仏教系の新宗教）に祖母と一緒に入っていたんです。うちの父は5人兄弟の中間子なんですが、祖母はその5人に向けて、誰が一番自分に尽くしてくれたかをそれぞれに競わせるところがあった。父は『俺は親孝行だぞ』って他の兄弟に見せつけるために、母の死に対しての不安なメンタルを救おうと宗教を頼ることにしたんです」

結局、坂野さんの祖母は癌ではなく、別の死因で鬼籍に入ることになるのだが、この経験がきっかけで以後、宗教に傾倒することとなった。

「祖母の死の前後どちらかは覚えていないんですが、阿含宗よりもさらに激しい修行をするオウムにうつったんですよね。当時は『オウム神仙の会』という団体名でした。すぐに『オウム真理教』に改名するんですが」

瞑想やヨガ、マントラを唱えるのは序の口で、毎朝6リットルの塩水を飲み吐き出したり、長い布をこれまた飲み込んで吐き出したりと、父は家族からすると奇行といってしかるべきの修行に励んでいた。カルマが移るという理由から、家族の食卓からは肉が消え、「空間が浄化される」との主張のもと、教祖の麻原が作詞・作曲したアストラル音楽が子ども部屋に鳴り響くようになった。灯油ポンプで鼻うがいのように鼻に塩水を通すように指示されたり、ヨガの道場に連れていかれたりと、坂野さんも次第に巻き込まれることとなった。

父親の唯一の味方が娘だった……

「おかしなことを始めたなって思っていたんだけど、でももともとが変わった人だったんですよ。スピリチュアル系の雑誌を愛読していたし、周囲とはあまりコミュニケーションを取らずに自分のことにのみ向かい続けるタイプでした。『自分はみんなと対話してるんだ』と勝手に思っているけど、我々家族に対しては常に説教口調。常に押し付けしかなかったんです。だから親愛の情はあまりなくて、家にずっと教師がいるような感じだった」

妻である坂野さんの母親は、そんな夫が宗教に傾倒することを止めようとはしなかった。

「もともとうちの父って、母の行動を監視して、母の家事にネチネチと口を出すモラハラタイプだったんです。母も教師をしていたから共働きなのに家事は全部、お前がちゃんとやれって態度で。それが宗教に傾倒を始めたら、急に煩くなくなったんですよ。母も弟も宗教自体は否定していたけど、どうせ止めても話は聞かないから『はいはい、好きにしてください』ってスタンス。

ただ、わたしはオタクだったのでちょっと父のやってることを面白がっちゃったんですよね。わたし自身も父親の愛読するオカルト雑誌を一緒になって楽しんでいたのもあるし」

父親にとっては家族の中で唯一、面白がってではあるものの、宗教の話に耳を傾けてくれる存在、それが坂野さんだった。

「それもあって、わたしだけオウムに入会させられたんです。何も強制はされなかったけど、一緒に教団の超能力開発セミナーみたいなところに連れて行かれたりはしていました。博多駅の近くに福岡道場っていう支部があって、たかだか3時間なんだけど、頭を下にして足を上げるみたいなっていうヴィバリータ・カラニーっていうヨガのポーズをやらされたりもしました。大人に比べて体も小さいし、軽いからそんなしんどくはなかったんだけど筋力もないし、何よりも3時間の間、ポーズを取り続けないといけないのが退屈で仕方なかったです」

井上嘉浩元死刑囚が自宅に訪問

当時、幹部のひとりであり、後に死刑となった井上嘉浩元死刑囚が坂野さんの自宅を訪れたこともある。

「その日、父親は親戚一同を集めたんです。それで、オウムの説法を皆で聞きました。親戚も『話は聞くよ』って態度で、怒る人とかはいませんでした。その時に、井上さんがペットボトルに入った謎の水を出してきて皆に振る舞ったんです。

特別な力で浄化した甘露水ってもので、それを飲んだわたしのひとつ年上のいとこが『顔が熱い！』って言い出して。わたしには普通の水に思えたけど、もしかすると何か混ざっていたのかもしれないし、ただ場の空気に当てられただけかもしれない。

ただ山梨までイニシエーションを受けにいってきた父親がやたらとハイテンションで帰ってきたことがあって、今になってあの様子を思い出すと『なにか違法薬物を盛られたんだろうな』って思ってます」

やがて父親はヘッドギアを購入、自宅では装着して生活を送るようになり、ついには出家を決意することに。そして、世間を震撼させた地下鉄サリン事件が起きるのであった。

後編記事『「オウムは女性の扱いが本当に酷かった」…元２世信者が明かす、《敬虔な信者だった父》が脱会できた「本当の理由」』に続く。

【つづきを読む】「オウムは女性の扱いが本当に酷かった」…元２世信者が明かす、《敬虔な信者だった父》が脱会できた「本当の理由」