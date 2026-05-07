２月に第３子女児の出産を報告したタレントの鈴木あきえが、３人の子どもとの親子ショットを公開した。

鈴木は７日までに自身のインスタグラムを更新。「お風呂上がり みんなでゆったりタイム この時間がやっとひと息つける」と記し、風呂上がりのすっぴんで３人の子どもと顔を寄せたショットをアップ。

「ワンオペお風呂の日も多いのだけど 最近、お風呂上がりに末っ子ギャン泣きが発動したらすかさずドライヤーを使うという術で乗り切っております」「今日もドライヤーに助けられました 皆さまＧＷ本当にお疲れ様でした」「＃７歳男の子 ＃５歳女の子 ＃２ヶ月女の子 ＃３人兄妹」とつづった。

この投稿には、「子供って、大変でしょうけど、子供見てると癒やされますよね。お母さん頑張って下さいね」「素敵」などのコメントが寄せられた。

鈴木はＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）のリポーターとして活躍。ＮＨＫ・Ｅテレの育児情報番組「すくすく子育て」の司会は２４年３月まで５年間務めた。プライベートでは１７年６月にテレビディレクターの一般男性と結婚。１８年９月に長男、２０年１２月に長女、２６年２月に次女の出産を報告した。