裁判官はミスを認めると精神が崩壊する…！【大川原化工機冤罪事件】の遺族が裁判官37人を提訴、”真面目なエリート”が侵された「不治の病」とは

“被告人”の体調が日に日に悪化していくなか、裁判所は漫然と身柄を拘束し続けた。裁判官たちは決して邪悪な人間ではない。むしろ、真面目で能力が高く、誠実な人間だ。それにもかかわらず、なぜ彼らは無実の人を死に追いやってしまったのか――。

「大川原化工機事件」は、2020年3月に同社幹部らが外為法違反容疑で逮捕されるも、後に検察が起訴を取り消した前代未聞の冤罪事件である。この事件で逮捕・勾留された元顧問の相嶋静夫氏（享年72）は、勾留中に重度の胃がんが発覚した。無実を貫く相嶋氏側は再三にわたり保釈を請求したが、裁判所は「証拠隠滅の恐れがある」としてことごとく却下。相嶋氏は適切な治療を受ける機会を失い、逮捕から約11ヵ月後の2021年2月7日、病床で無念の死を遂げた。「人質司法」が命を奪ったのだ。

この司法の暴走に対し、遺族らは前代未聞の法的措置に踏み切った。相嶋氏らの逮捕・勾留・保釈却下に関わった「37人の裁判官の判断」は違法であったとして、国を相手取る国家賠償請求訴訟を起こしたのである。

この訴訟の狙いは単なる金銭的賠償ではない。裁判官が捜査機関の暴走をチェックする「憲法上の番人」としての機能を放棄し、検察の物語を盲目的に追認し続けた責任を問うことにある。本来、客観的証拠に基づき、身柄拘束の必要性を厳格に判断すべき裁判官が、なぜこれほどまで無批判に検察の言いなりとなったのか。誰も責任を問われないブラックボックスと化した司法システムそのものを法廷の場に引きずり出し、その「病理」を白日の下にさらすことが、この訴訟の真の目的である。

裁判所という聖域に潜む「病理」の正体とは何か──。本訴訟の代理人弁護団の一員である二人の弁護士、井桁大介氏と元裁判官の吉田京子氏に話を聞いた。

裁判官が見るのは「検察のストーリー」のみ

これまで、裁判官の法的責任を問うことは、実務上かなりハードルの高い「アンタッチャブル」な領域とされてきた。その最大の壁となっているのが、「1982年の最高裁判決」である。

この最高裁判決が掲げる建前は、

「わざと違法な判断をするなどの明らかな権限悪用がない限り、裁判のミスは上の裁判（三審制）で直せばいい。裁判官が訴訟を恐れるようでは、自由な判断ができなくなる」

というものだ。裁判官の「独立」を守るための論理だが、これが事実上の免罪符となり、裁判官の責任を問う道をほぼ閉ざしている。

ところが、この判例は今回の訴訟には当てはまらないという。井桁氏は「この論理は裁判においてのことで、相嶋さんの件のような身柄拘束の現場では前提そのものが崩壊している」と指摘する。

「通常の裁判であれば、検察側が持つ証拠は弁護側にも開示され、双方が同じ材料をもとに公開の法廷で正々堂々と議論を戦わせることができます。反論の機会が実質的に担保されているからこそ、間違いも是正できる。しかし、逮捕や勾留、保釈の審査は全くの別世界です。そこは、弁護側が検察側の資料をほとんど見ることができない、いわば『検察の論理』だけが支配する世界なのです。裁判官が目にするのは、検察官や警察が仕立て上げた『一件記録（検察側がまとめた証拠の束）』という一方的なストーリーのみです」（井桁氏）

なぜ保釈は却下され続けたのか

証拠が伏せられたまま、「会社ぐるみの経済事犯で、勾留を解けば口裏合わせをして証拠を隠滅するに違いない」という、検察側の一方的なストーリーのみで判断が下される……。そのような場において、最高裁判例を盾にして“裁判官の責任は問えない”とする論理は成り立たない。それが井桁弁護士の核心的な主張だ。

実際、この「一方的なストーリー」によって、相嶋さんは十分な反論も許されないまま勾留され、命を削ることになったのである。

もちろん、制度上は勾留決定に納得がいかなければ、再審査を求める「準抗告（じゅんこうこく）」という不服申し立ての手続きができる。しかし、相嶋さんはそれも当たり前のように棄却され続けた。

井桁弁護士は、当時の弁護団の主張がいかに正当であり、そしていかに退けられたかについてこう語る。

「弁護団は勾留直後から、この事件に身柄拘束は不要であると強く訴えていました。長期間の任意捜査によってあらゆる証拠はすでに収集されており、隠滅できるようなものは残されていない。この状況で勾留を求めることは、『自白の強要』以外に目的は考えられないと詳細に主張したのです。しかし、裁判所は『事案の性質や関係者の供述状況、会社内での地位』といった抽象的な理由を並べるだけで、罪証隠滅の恐れがあると言い張り、身柄を縛り続けました」

勾留の必要性そのものに疑義を呈しても動かない裁判所に対し、弁護団はさらに、事件の核心である「技術論」で決定的な反証を突きつけている。

「逮捕から5ヵ月ほど経過して以降は、事件の最大の焦点となった装置（遠心分離機を組み込んだ噴霧乾燥機）について、理論的な論証を行いました。『この装置は構造上、隅々まで殺菌することは不可能であり、そもそも輸出規制の要件を満たさない』。本件の核心であり、唯一の争点ともいえるこの性能について、詳細な指摘をする書面を何度も提出したのです。

後に検察自らが起訴を取り消した事実は、その主張が一分一厘の狂いもなく正しかったことを証明しています。しかし、裁判所は『刑訴法89条4号に該当する（証拠隠滅や口裏合わせの恐れがある）』といった定型句をコピペした理由で保釈請求を退け続けました。弁護側が準抗告を申し立てても、裁判所は、検察が描いた『有罪への筋書き（立証構造）』を具体的に検討することなく、やはり『証拠隠滅や口裏合わせの恐れがある』というテンプレ通りの回答を繰り返すだけだったのです」

弁護側が一生懸命に資料を出しても無視し続け、ただ抽象的な定型句を並べるだけ。不服申し立ての手続きさえもが完全に形骸化してしまっているのだ。なぜ、裁判官はこれほどまでに不誠実な対応を繰り返すのだろうか。

一般の国民は、裁判官という存在を「常に中立で、公平な目で証拠を見極める、神のように理知的なエリート」だと信じている。しかし、元裁判官である吉田弁護士の口から語られたのは、一般社会の常識からは理解できない、司法の異常な「精神の病理」だった。

「確かに、彼らは非常に真面目で能力が高く、誠実な人たちです。しかし、そんなエリートたちでさえ、裁判所という特殊な組織の中に身を置くと、事実とは明らかに違う判断をしても、『間違った事をしている』とはまったく思わない、異常な心理状態に無意識のうちに陥ってしまうのです。相嶋さんのケースでも、彼らは心の底から、何の疑問も持たずに『自分の判断は正しい』『自分たちの判断で日本の治安を守っているのだ』と確信していたはずです」

ミスを認めると精神が崩壊する

彼らは意地悪で勾留を取り消さず保釈を却下したわけではない。エリート裁判官たちは皆、国民には想像もつかない「有罪バイアス」という不治の“病”に完全に侵されているのだ。その証拠こそが、37人もの裁判官がまさに判を押したように、相嶋氏の保釈を却下し続けたという異常な現実である。

なぜ、これほどまでに深刻なバイアスが生じるのか。吉田弁護士は、その理由として二つの構造的な病理を挙げた。

第一に、統計的な環境による刷り込みだ。

「日本の刑事裁判では、起訴された事件の99.9%が有罪となります。日々、大量の事件を処理する中で、裁判官は覚醒剤事案などで明らかに不合理な、それこそ『あり得ないような嘘』を並べる被告人の主張に日常的に接しています。そうした経験が積み重なると、否認を『またいつもの、相手にするのも馬鹿馬鹿しい嘘か』と一括りに捉えてしまうようになるのです。その結果、裁判官の脳内には『起訴された以上は悪いことをしているはずだ』『検察に抗って否認している人間は、不合理な嘘をついているのだ』という強烈な『有罪バイアス』が、実務上の経験則として刷り込まれていくのです」

そして第二が、「自己正当化」という強烈な心理的防衛反応である。

「裁判官の仕事は、自分の判断ミスを後から謝って取り消すことができません。もし『自分の判断で無実の人を苦しめたかもしれない』と認めてしまえば、精神が崩壊して仕事が続けられなくなります。だからこそ、真面目な人ほど『自分の判断は絶対に正しい』という思考回路を無意識のうちに形成してしまい、強固な自己正当化のバリアを張ってしまうのです」

つまり、裁判官のマインドにおいて「無罪推定の原則」は、守るべきルールではなく、もはや存在しないに等しい形骸化した言葉に過ぎないのである。

そして、この歪んだ認識をさらに強固なものにしているもう一つの呪縛がある。後編記事『なぜ裁判官は保釈を却下し続けるのか…！「大川原化工機冤罪事件」の遺族弁護団が指摘する「巨大組織の異常な同調圧力」』で詳報する。

【つづきを読む】なぜ裁判官は保釈を却下し続けるのか…！「大川原化工機冤罪事件」の遺族弁護団が指摘する「巨大組織の異常な同調圧力」