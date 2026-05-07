徳川に「総資産100兆円」をぶんどられた…「夏の陣」で焼け野原になった大坂で急成長した豪商「淀屋」とは

大阪のシンボル・大阪城を築いた豊臣秀吉。百姓の出自ながら天下統一を果たし、大阪のまちの礎を形づくったこの英傑を、大阪人は親しみを込めて「太閤さん」と呼び愛してきた。

「鳴かぬなら鳴かせてみようホトトギス」の句に象徴される知略家な一面を持つ武将、派手好きでコテコテな"大阪人気質”の元祖--。そんなイメージで語られがちな秀吉だが、その人物像は、実は時代とともに少しずつ姿を変えてきた。

大阪というまちの歴史とともに揺れ動いてきた「秀吉像」とは一体何なのか。その変遷を紐解く一冊『大阪人はなぜ太閤さんが好きなのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

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復興事業で財を成した「淀屋」

落城後の大坂の復興を担ったのは、家康の外孫で伊勢亀山5万石の領主だった松平忠明だ。

大坂から逃亡した住民らが戻ることを奨励し、伏見から住民を町ごと移住させた。かつての大坂城内のうち西側の三の丸を市街地とし、運河の開通、寺院や墓地の移転など再開発を意欲的に進めた。

早速、商魂たくましく復興事業に食い込む者も現れている。

淀屋といえば、大阪中心部の土佐堀川にかかる淀屋橋に名をとどめる、江戸前期の大坂最大の豪商である。

初代の淀屋常安はすでに秀吉の時代に伏見城の築城工事に土木業者として参入して名を馳せ、その後は大坂で材木商を営んでいたが、大坂冬の陣や夏の陣では徳川方のために陣地の設営や食料の提供などを行い家康や秀忠に取り入ると、戦後の大坂のまちの後始末を願い出る。許可を得ると、至るところに打ち捨てられていた大量の兜や刀などの武具や馬具を拾い集めて処分することで莫大な富を得たとされる。

淀屋の行き着いた先

なお、淀屋には後日談がある。

その後、大坂に集積される全国の米の相場を取り仕切るようになった淀屋は巨万の富を築き、5代目廣當の代には総資産が現在の貨幣価値で100兆円を超えるまでになったという。

その金で全国の諸大名に莫大な貸し付けをするまでになったが、「町人の分限を超えて、贅沢な生活が目に余る」として幕府によって財産没収の処分を受けてしまう。

淀屋はのちに再興するが、幕府許すまじの怨念は代々受け継がれたのだろう。幕末になると、倒幕のためにすべての資産を朝廷に献上したとされる。

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