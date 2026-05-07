俳優の奈緒さん（31）が、母の日にまつわる心温まるエピソードを明かしました。

転職サービスの新CMに出演する奈緒さん。母の日が近いということで、母の日の思い出について聞かれると「毎年、母の日にカーネーションを母に贈るんですけど、渡すタイミングを私が間違えてしまって･･･。母が家中のゴミをゴミ袋に集めてる時に“お母さん、いつもありがとう。カーネーション”って言って渡したら、“ありがとう〜”って言ってそのまま袋の中に入れちゃって。二人で大爆笑しながら、“ごめんね。私が間違えたね、今のは”って言って。すごくいい母の日でした」と心温まるエピソードを明かしました。

CM内のセリフにちなみ、過去に夢をかなえるためにしていたことを聞かれると「自分が30歳までにやりたいお仕事の目標を紙に書き出していた」と明かした奈緒さん。「今思うと紙に書くことで、常に自分の中に目標が消えずにあったので、かなえられた夢もあったのかなと思います」と振り返りました。

さらに、今後挑戦したい役柄について奈緒さんは「忍者やりたいです。ちょっとうまくいかない忍者。手裏剣は百発百中。だけど、高いとこは登れないみたいな忍者をやりたいです」と狙っている役柄を明かしました。

奈緒さんが出演するのは転職サービス『レバウェル』の新CMです。