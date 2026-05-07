原菜乃華“るな”、姿を消して8年… 7日放送『るなしい』第6話【あらすじ】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30 ※『世界卓球2026』放送延長により放送時間が繰り下がる可能性あり）の第6話が7日、放送される。
【場面写真】あの男を呼び戻す引き金!?うつむく原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第6話では、ケンショーによって、仕舞ったはずの恋心をこじ開けられたるなが姿を消して８年。スバル（本島純政）は出版社で働きながら、平凡な日々を過ごしていた。
ある日、スバルの元に「火神の医学鍼灸院」から依頼が入る。鍼灸院を訪れたスバルは、大人になったるなと再会し、“空白期間”を知ることに。スバルはるなのために再び筆を走らせるが、その記事が絶縁していたはずのあの男を呼び戻す引き金となる。
【場面写真】あの男を呼び戻す引き金!?うつむく原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
ある日、スバルの元に「火神の医学鍼灸院」から依頼が入る。鍼灸院を訪れたスバルは、大人になったるなと再会し、“空白期間”を知ることに。スバルはるなのために再び筆を走らせるが、その記事が絶縁していたはずのあの男を呼び戻す引き金となる。