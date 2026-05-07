英ロンドン在住の元テレビ東京の秋元玲奈アナウンサーが７日に５年ぶりにテレビ番組に出演する。

７日までにインスタグラムを更新。「世界卓球がロンドンに来たー！！ということで、古巣テレビ東京に声をかけていただき、４年ぶりにテレビ出演をすることになりました！」と報告。「テレ東の地上波番組出演は２０２１年の退社以来」と伝えた。

「久々の収録にドキドキでしたが、ＭＣは ＠ｍｉｚｕｔａｎｉ＿ｊｕｎ０６０９ さんと＠ｓａｙａｋａｈｉｒａｎｏ０３２４ ０３２４ さん。選手時代から取材を通して交流させていただいていたレジェンドのお二人ということで、とても心強く、笑いっぱなしの楽しい収録になりました！」と東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼さん、ロンドン五輪女子団体銀メダリスト・平野早矢香さんと収録時に撮影したショットをアップ。「久しぶりにテレ東スポーツ局の皆さんにもお会いできて嬉（うれ）しかったです。退社して何年経（た）っても声をかけていただけること、ありがたいなあと感じました」とつづった。

また「私が出演するのは『〜絶対届く、金メダル。〜 卓球ＰＲＯＪＥＣＴ２０２８』５月７日（木） 夕方５：２０〜 テレビ東京にて放送です！」と告知した。