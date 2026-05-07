◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-0中日(6日、バンテリンドーム)

阪神の郄橋遥人投手が中日戦で3試合連続の完封勝利を記録。ヒーローインタビューではらしさ全開でファンをわかせました。

中日打線に2塁を踏ませぬ快投で2安打、10奪三振、無四球の完封劇。今季4勝全て完封勝利です。また直近3試合連続で完封勝利で、これはバッキー氏以来、球団60年ぶりの快記録でした。

ヒーローインタビューでは、ファンの大歓声に「本当にすごい力になりました。ありがとうございます」とまずは感謝の言葉。続けて、「バックにしっかり守ってもらって、伏見さんにしっかり引っ張ってもらったんで。テンポよく投げられました」と振り返りました。

球団60年ぶりの3試合連続完封については、「今まで、頑張って…」と言葉を詰まらせると、スタンドから笑い声が響きます。そして、「たまたまなので、続けて試合をつくれるように頑張ります」と力を込めました。

この日はゴールデンウィーク。球場へ訪れたこどもたちへのメッセージを求められた郄橋投手は、「野球が好きな人には野球をもっと好きになってもらえるように頑張ります。あとは好きなことは好きでいられるように・・・。いや、ちょっといいや、大丈夫っす」と話すのを途中でやめ、スタンドから笑い声が起こります。これにはインタビュアーも「よろしいですか？」と聞き返す様子もありました。

最後はスタンドのファンに向けて、「いつも熱い声援ありがとうございます。今日もすごい熱気すごかったんで、ワクワクして投げられました。ありがとうございました」とコメント。スタンドからの遥人コールに両手を上げて応えました。