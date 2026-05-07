【マネーの教科書】#108

常務が不適切報酬で解任…サンリオ「10年後に時価総額5兆円」目標の足を引っ張る2つの誤算

NISA（少額投資非課税制度）対象ではないものの、根強い人気がある毎月分配型投信。

その中でひときわ、高分配が目立つのが朝日ライフアセットマネジメントの「WCM世界成長株厳選ファンド」（予想分配金提示型）だ。

予想分配金提示型は運用益が出ているときのみ分配されるため、いわゆる“タコ足”リスクを軽減できる。

同投信の直近1年間の分配金は4500円。1年前の基準価額約1万300円をもとに利回りを計算すると、年40％を超える。その好成績が資金を呼び込んでいるのか、運用額（純資産総額）も急上昇。1年前の約141億円から現在は3300億円を超えるまでになっている。

どんな運用が行われているのか。運用方針は「中小型株から大型株まで、地域やグローバルあるいは各業界で次世代のリーダーとなることが期待される企業の発掘を目指す」としている。

IPO（新規公開）から間もない次世代の成長企業にも投資することで、中小企業のリターン獲得を目指す。

2026年3月末時点の組み入れ上位にはエネルギー関連製品を手掛けるシーメンス・エナジー（ドイツ）、航空機エンジンの開発・生産を主力とするロールス・ロイス・ホールディングス（イギリス）、ソフトウエアサービスのアップラビン（アメリカ）などが並ぶ。

銘柄選定にあたっては、競合他社を寄せ付けない参入障壁を有し、かつ持続可能かなどを重視している。

この投信には予想分配金提示型のほかにNISA成長投資枠対象の資産成長型もあり、直近1年間のリターンはプラス約80％だ。

実質的な運用判断を行っているWCMはアメリカの資産運用会社で、ネット証券を利用すれば米国市場に上場されているETFを購入することもできる。

「ファーストトラストWCM インターナショナル株式ETF」（WCMI）もそのひとつだ。

世界株式を投資対象としているが、運用資産の80％以上は米国以外の株式を組み入れている。米国株が60％超を占めるオルカン（全世界株式インデックス）とは対照的だ。26年4月21日時点の国別比率を見るとイギリス約22％、日本、カナダ、ドイツが約10％。

インデックス投資でほったらかしもいいが、定期的に商品をチェックすると面白い投資先が見つかるかもしれない。

（向山勇／ジャーナリスト）