『惡の華』第5話 “春日”鈴木福、“仲村”あのに再契約を持ちかけ女子更衣室に向かう
鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第5話が7日深夜に放送される。（『世界卓球2026』のため放送時間変更の可能性あり）
【写真】警察に保護される春日（鈴木福）と仲村（あの）、佐伯（井頭愛海） 『惡の華』第5話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
■第5話あらすじ
春日（鈴木）と仲村（あの）と佐伯（井頭愛海）は、真夜中に出歩き、雨の中の山奥で警察に保護される。春日は仲村からの拒絶に、絶望に似た感情を抱き、どこにも行けなかった事を悔やむ。傷ついた仲村を一人にしない為、いつかの作文を書いてきた春日は、仲村に「もう一度契約しよう」と持ち掛ける。今度はクソムシの海から這い出す契約を…。
必ず向こう側を見せると約束した春日は、ある計画を実行するため女子更衣室に向かう。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。
【写真】警察に保護される春日（鈴木福）と仲村（あの）、佐伯（井頭愛海） 『惡の華』第5話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
春日（鈴木）と仲村（あの）と佐伯（井頭愛海）は、真夜中に出歩き、雨の中の山奥で警察に保護される。春日は仲村からの拒絶に、絶望に似た感情を抱き、どこにも行けなかった事を悔やむ。傷ついた仲村を一人にしない為、いつかの作文を書いてきた春日は、仲村に「もう一度契約しよう」と持ち掛ける。今度はクソムシの海から這い出す契約を…。
必ず向こう側を見せると約束した春日は、ある計画を実行するため女子更衣室に向かう。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。