『今夜、秘密のキッチンで』第5話 あゆみ＆慧、最高のレシピを完成させるために協力
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第5話が7日に放送。あゆみ（木南）と慧（高杉真宙）が最高のレシピを完成させるために協力し合うことを誓う。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第5話 あゆみ（木南晴夏）＆慧（高杉真宙）が協力
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
■第5話あらすじ
慧が昏睡状態で生きていること、そして藤子（瀧本美織）という婚約者がいることを慧に伝えたあゆみ。未完成だったレシピノートを完成させ、生き返って藤子の元に帰るべきだと言うあゆみに、慧は言った。「俺は、あなたのことが好きなんです」と。
「レシピノートを完成させて、この世界とちゃんとお別れする。そして、生き返ったら戻ってくるから。あなたの元に」。まっすぐ見つめる慧に、涙ぐみながら頷くあゆみ。2人は、最高のレシピを完成させるために協力し合うことを誓う。その様子を苦しげに見つめていた隣人の幽霊・林太郎（安井順平）は、何も言わず壁をすり抜けて去って行く。
翌朝、渉（中村俊介）は久しぶりに2人きりで外食しようと、あゆみを誘う。戸惑いながらも、あゆみは誘いを受け入れ、渉の出社を見送る。慧のレシピノートがなぜこの家のキッチンにあったのか、渉に直接確かめなければならない、と心に決めるあゆみ。
一方、慧と坪倉グループの間に何があったのか、真相を追い求める藤子、そして里佳（月城かなと）。少しずつ慧に関する事実が明らかになっていく中、レシピの完成を目指す慧とあゆみ。月の輝く下で『夏のポルペッテ』は完成するのだろうか？ そして2人の恋の行方は？
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第5話 あゆみ（木南晴夏）＆慧（高杉真宙）が協力
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
慧が昏睡状態で生きていること、そして藤子（瀧本美織）という婚約者がいることを慧に伝えたあゆみ。未完成だったレシピノートを完成させ、生き返って藤子の元に帰るべきだと言うあゆみに、慧は言った。「俺は、あなたのことが好きなんです」と。
「レシピノートを完成させて、この世界とちゃんとお別れする。そして、生き返ったら戻ってくるから。あなたの元に」。まっすぐ見つめる慧に、涙ぐみながら頷くあゆみ。2人は、最高のレシピを完成させるために協力し合うことを誓う。その様子を苦しげに見つめていた隣人の幽霊・林太郎（安井順平）は、何も言わず壁をすり抜けて去って行く。
翌朝、渉（中村俊介）は久しぶりに2人きりで外食しようと、あゆみを誘う。戸惑いながらも、あゆみは誘いを受け入れ、渉の出社を見送る。慧のレシピノートがなぜこの家のキッチンにあったのか、渉に直接確かめなければならない、と心に決めるあゆみ。
一方、慧と坪倉グループの間に何があったのか、真相を追い求める藤子、そして里佳（月城かなと）。少しずつ慧に関する事実が明らかになっていく中、レシピの完成を目指す慧とあゆみ。月の輝く下で『夏のポルペッテ』は完成するのだろうか？ そして2人の恋の行方は？
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。