お散歩を楽しむおばあちゃん犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万1000回再生を突破し、「自然に笑顔になりました」「ほっこりします…」「お母さんの優しさに感動した」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：目が悪くなってきたおばあちゃん犬→それでもお外を歩きたくて…あまりにも尊い『お散歩を楽しむ光景』】

穏やかな朝散歩の日常風景

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の投稿主さんは、『あい』ちゃんという柴犬の日常を紹介しています。

16歳になるあいちゃんは、少しずつ目が見えにくくなってきたものの、毎朝欠かさず早起きをして散歩に出かけます。この日は天気もよく、ぽかぽかと暖かい絶好の散歩日和。お母さんに寄り添いながら、ゆっくりとした足取りで気持ちよさそうに歩いていたそうです。

外の空気や匂いを楽しむように、一歩一歩を大切に進んでいくあいちゃん。家に戻ると、満足した様子でそのままコロンと横になり、心地よさそうに二度寝へ。穏やかな朝の時間が、静かに流れていきます。

もう一度歩く元気な時間

しばらくして、はっとしたように飛び起きたあいちゃんは、なんと再び散歩へ出発。快晴の気持ちよさに誘われたのか、先ほどよりもどこか上機嫌で、元気いっぱいに歩き出します。

年齢を重ねたことで毛並みに変化が現れ、眉毛のように見える毛が生えてきたのも愛らしいポイント。道中にはたくさんの花が咲いており、お母さんと一緒にゆっくり眺めながら進むひとときは、とても穏やかで優しい時間です。視界がはっきりしなくても、感じるものを楽しむ姿が心に響きます。

支え合う家族の光景にほっこり

たっぷり歩いて満足したあいちゃんは、帰宅後に三度目の眠りへと落ちていきます。

そんなあいちゃんのために、お母さんは部屋のあちこちに工夫を施していました。机や椅子の足、部屋の角にはクッションが取り付けられ、ぶつかっても怪我をしないように配慮されています。見えにくくなった今でも安心して過ごせる環境が整えられているのです。

年を重ねたあいちゃんの穏やかな暮らしにほっこり…。また、それを優しく支える家族の姿にも、心がじんわりと温まります♡

この投稿には「愛がいっぱい詰まってる」「幸せ感にいつも癒されています」「穏やかな時間がいつまでもいつまでも続きますように」などの温かなコメントが寄せられています。

あいちゃんの穏やかな日常はYouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の他の投稿からチェックすることができます！ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。