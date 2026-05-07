◆米大リーグ アストロズ２―１２ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・アストロズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、６試合、２６打席ぶりの安打を放った。

ドジャースは、先発のグラスノーが１回１９球で腰痛のため緊急降板となるアクシデントに見舞われた。それでも同点の３回に登板翌日ながらスタメン出場した大谷が右翼へ二塁打を放つなど一挙５得点で勝ち越し。大谷の安打は、４月２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦以来６試合、２６打席ぶりだった。

その後もドジャースは効果的に得点を奪って１４安打１２得点で快勝。大谷は５回の４打席目には中前適時打も放って４打数２安打１打点、１四球。「６番・中堅」でフル出場したパヘスは、３本塁打を放つなど５打数３安打６打点の大暴れだった。投手陣もグラスノーがわずか１９球で緊急降板となったが、２回から６投手の１失点リレーでリードを守った。

ロバーツ監督は大谷の安打について「あれは彼が本当にいい状態の時の姿。速球にタイミングが合って変化球にも対応できていた。四球も選べて翔平にとっていい１日だったと思う」とたたえていた。