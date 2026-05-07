7人組グループ・なにわ男子の最新ライブ映像作品『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'』が、7日発表の最新『オリコン週間映像ランキング』で、映像3部門同時1位を獲得しました。

■King & PrinceやSixTONESらに続く記録達成

初週の売り上げは、DVDが5.0万枚、Blu-ray Discが10.4万枚で、『週間DVDランキング』、『週間BDランキング』ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した『週間ミュージックDVD・BDランキング』でも合計15.5万枚を記録し、前作『なにわ男子 LIVE TOUR 2024 '+Alpha'』（2025/5/5付）以来1年ぶり、5作連続、通算5作目の映像3部門同時1位獲得となりました。

『1st音楽映像作品から5作連続映像3部門同時1位』を記録したのは、King & Prince（8作）、SixTONES（6作）、欅坂46（5作）、Snow Man（5作）らに続いてオリコン史上5組目です。

今作は、アルバム『BON BON VOYAGE』を引っ提げ、全国9か所を巡ったツアーの横浜アリーナ公演の模様を収録した作品。なにわ男子がサークルフライングをはじめとする伝統のフライングに挑戦したほか、ダイナミックなパフォーマンスを駆使した演出も。アルバム収録曲などを披露しています。

オリコン調べ（2026/05/11付）