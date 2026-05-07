知らなかった独島の物語。韓国歌手と名物教授が多言語映像で発信

歌手キム・ジョンミンと誠信(ソンシン)女子大学のソ・ギョンドク教授が、独島(ドクト=竹島)をテーマにした多言語映像を公開した。

2人は「独島の岩、知るべき歴史」と題した映像を制作し、韓国語と英語で公開した。この映像は慶北文化財団コンテンツ振興院と共同で制作された。

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今回の映像は4分30秒構成で、独島が数百の岩から成る島であり、島全体が天然記念物第336号に指定された生態空間である点を中心に扱っている。

映像では、独島の主な岩にまつわる歴史も紹介された。済州(チェジュ)の海女たちが活動していたヘニョ岩、日本統治時代の乱獲によって姿を消した独島アシカの生息地だったカジェ岩などが含まれている。

ソ・ギョンドク教授は「独島の生きた歴史であり記録でもある岩々の物語を、国内外にもう少しわかりやすく、興味深く紹介したいと考え、今回の映像を企画した」と明らかにした。

続けて「YouTubeだけでなく、各種SNSでも拡散しており、世界各地の主要な在外韓国人および留学生コミュニティにも映像を共有している」と説明した。

キム・ジョンミンは「独島の岩の歴史を声で伝えることができてうれしい。国内外の多くのネットユーザーに見てもらえたらと思う」と語った。

ソ・キョンドク教授とキム・ジョンミン

今回の映像はYouTubeやSNSを通じて拡散され、海外コミュニティにも届けられている。コンテンツを活用した独島周知活動が続いている様子である。



