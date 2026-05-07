自慢のポーカーフェイスが、時間が経つごとに崩れていく。それでも、どんな表情でも絵になるのが、“プレミア顔面美女”たるゆえんなのかもしれない。

【映像】元ミスコン美女、可愛すぎる“全力ぷく顔”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第4回が5月2日に配信。予選テーブルBの最終盤、廣井佑果子が大勝負の中で見せた愛らしいリアクションに注目が集まった。

この局面では、まず美人秘書ポーカー女子・カンナがダイヤとクラブの「QQ」で1万点にレイズし、勝負に出た。これに対して廣井はクラブの「A6」で4万5000点のスリーベットし、オールイン要求。するとカンナはコールした。

一気に大勝負へ発展した展開に、廣井は思わずのけぞるリアクション。ショーダウンとなると、廣井とカンナはそれぞれ「頼む！」「ヤバい！」と興奮を隠せない様子を見せた。フロップでダイヤの「7」、スペードの「10」、ダイヤの「9」が開かれると、廣井は頬をぷくっと膨らませたまま硬直。勝負の行方を見守る必死さと、思わず出てしまった愛らしさが重なる“全力ぷく顔”に、視聴者からは「ぷく顔」「美人対決」「終盤にかけて廣井さんの表情が豊かすぎる」とコメントが集まった。

注目のターンはダイヤの「A」。ここで廣井の「A」がヒットし、形勢は逆転した。ただしカンナにも「Q」のアウツに加え、ダイヤのフラッシュドローが残っている。勝敗は最後の1枚までわからない状況となった。

リバーはスペードの「J」。これで廣井の勝利が決まり、カンナはここで席を立つことになった。廣井は大きな山場を越え、ようやく安堵の笑みを浮かべた。土壇場のオールイン勝負で見せた、隠しきれない必死さとキュートな表情。“プレミア顔面偏差値”のポーカー女子が、また一つ視聴者の目を引く名場面を残した。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）