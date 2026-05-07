プロ野球パ・リーグは6日、各地で3試合が行われました。

3位と好調の西武は2回に打線が爆発。ソフトバンク先発の大関友久投手から、渡部聖弥選手のグランドスラムなどで9安打8得点。投げては郄橋光成投手が6回無失点で今季4勝目を挙げ、チームは9連戦5勝4敗と勝ち越しを決めました。

首位オリックスは、野口智哉選手のスタメン起用に応える2点タイムリーで2回に先制。先発・田嶋大樹投手が6回無失点と試合を作ると、7回には若月健矢選手のスクイズで1点を追加。チーム3連勝で、田嶋投手にうれしい今季初白星がつきました。

日本ハムは2点リードの8回、2アウトから細川凌平選手の1号3ランなどで一挙7得点。9回にも矢澤宏太選手の3号2ランが飛び出し、計14安打12得点で楽天を圧倒しました。日本ハム伊藤大海投手が今季3勝目、楽天先発・前田健太投手のNPB復帰後初勝利は、またもやお預けとなりました。

＜6日のパ・リーグ結果＞◆西武 10-2 ソフトバンク

勝利【西武】郄橋光成(4勝2敗)

敗戦【ソフトバンク】大関友久(1勝3敗)

本塁打【西武】渡部聖弥4号

◆オリックス 3-0 ロッテ

勝利【オリックス】田嶋大樹(1勝0敗)

敗戦【ロッテ】西野勇士(0勝2敗)

セーブ【オリックス】マチャド(0勝0敗10S)

◆日本ハム 12-2 楽天勝利【日本ハム】伊藤大海(3勝2敗)敗戦【楽天】内星龍(0勝2敗)本塁打【日本ハム】細川凌平1号、矢澤宏太3号【楽天】平良竜哉4号、村林一輝3号