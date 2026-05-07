唐沢寿明の愛車ポルシェ「356スピードスター」とは

俳優として長年にわたり活躍を続ける唐沢寿明さん。クラシックカー愛好家としても知られており、愛車であるポルシェ「356 スピードスター」でラリーイベントに参加する姿がたびたび注目を集めています。一体どのようなモデルなのでしょうか。

唐沢さんが所有するのは356 スピードスターの1954年モデルとみられます。

【画像】超カッコイイ！ 「唐沢寿明」×「高級スポーツカー」の姿を画像で見る！

356スピードスターは、ドイツの自動車メーカーであるポルシェが1948年から展開した初の量産スポーツカー「356」シリーズの軽量オープンモデルで、クラシックカー界でも特に人気の高い存在です。

全長は約3.9mとコンパクトなボディを採用し、外観はオープントップのスピードスタースタイルが特徴。

丸みを帯びたフェンダーやクラシックなフロントグリルに加え、流麗なリアの曲線美が印象的で、356スピードスターならではのミニマルで美しい造形が際立っています。

パワートレインには水平対向4気筒の空冷エンジンを搭載、出力は年式によって異なります。軽量な車体と相まって、当時のスポーツカーとして軽快な走りを実現しています。

市場価格は車両の状態などによって異なりますが、オリジナルモデルの場合は数千万円に達することもあり、現在では世界的なコレクターズアイテムとして高い評価を受けています。

※ ※ ※

唐沢さんの愛車はホワイトのボディカラーが特徴で、丸みを帯びたヘッドライトやフロントのメッキパーツ、グリルなどが印象的です。

唐沢さんは、自身が発起人を務めるチャリティーラリー「GO! GO! ラリー」などのイベントにおいて、妻で俳優の山口智子さんを助手席に乗せて走行する様子が披露されており、夫婦でドライブを楽しむ姿も話題となっています。

SNSでは、こうした自然な夫婦の様子に対して多くの反響が寄せられており、「年齢を重ねても、ずっと素敵」「いつまでもかっこいい」「ステキなご夫婦」「運転している姿が本当にかっこいい」「いつも一緒にいる姿が本当に素敵で憧れます」といった声が見られます。

今後もこうした夫婦の姿や、愛車が登場するシーンに注目が集まりそうです。