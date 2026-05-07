◆ 3試合連続の完封は球団60年ぶり

阪神の郄橋遥人が先発し、3試合連続となる完封勝利を達成した。6日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でも、その圧巻のピッチングに大きな注目が集まった。

まず、谷沢健一氏は「ストレートの威力が素晴らしい」と評価。「上背は高くないが、ボールにしっかり角度がある。基本は低めを丁寧に攻めつつ、時折インハイを突いてくるといった配球で、コントロールの良さが際立っていた」と制球力と投球術の高さを称えた。さらに打者目線で「どの球を狙うか」と問われると、「狙うならストレートしかない。ただ、スライダーが特徴的で滑るように曲がるため非常に捉えづらい」と、その攻略の難しさにも言及した。

一方、今江敏晃氏は「自分ならあえて球種は絞らない」とし、「制球が良くゾーン内に球が集まるので浅いカウントから打ちにいく」と打者側の対応を語った。さらに、「郄橋投手のストレートは回転数が少ないのにホップする。そのためフォーク、ツーシームのような低回転のボールと一瞬見間違える。だから手が出ない。かといって振りにいけば落ち球で空振りするので手がつけられない」とストレートの特異性から活躍の要因を指摘した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』