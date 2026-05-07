敵地・アストロズ戦に先発

【MLB】ドジャース 12ー2 アストロズ（日本時間7日・ヒューストン）

ドジャースのタイラー・グラスノー投手は6日（日本時間7日）、敵地のアストロズ戦で「腰痛」のため緊急降板となった。1回1安打1失点だった。試合後、「ただの痙攣（けいれん）だ。そんなに深刻なことではない」と軽症を強調した。

2回の投球練習中にベンチへ自ら異変を伝えた。2番手として左腕ドレイヤーがマウンドへ。敵地は騒然となった。「高校生の時からよくあることで、おそらく長身が原因。年に何回か起きるんだ。投球練習中に力が抜けるような感覚になって、もう1球投げようとしたけど、腰を曲げるのも辛かった」と明かした。

初回はマシューズに左越えへ先頭打者弾を被弾した。しかし、続くアルバレスから見逃し三振を奪い、通算1000奪三振を達成。最速98.3マイル（約158.2キロ）と状態は悪くなかった。今後については「これまでも経験しているし、良くなればすぐに戻れるはず。全く心配していない。できるだけ早く戻りたいと思っているが、深刻な感じではないので、あまり不安はない」と前を向いていた。

32歳のグラスノーは今季7試合登板で3勝0敗、防御率2.72。昨季は18試合登板で4勝3敗、防御率3.19だった。先発となったレイズ時代の2019年以降、ドジャース1年目の2024年の22登板が最多登板で、シーズンを通して先発ローテーションを回ったシーズンはない。（Full-Count編集部）