俳優の戸田恵梨香さん（37）と鈴木亮平さん（43）が、転職支援サービスの新CMに初出演。インタビューでは、“俳優以外で経験してみたい仕事”について明かしました。

“俳優以外で経験してみたい仕事”について聞かれた戸田さんは、「学生の頃に美容師になりたいなと思ったことがあった」と明かし、「実際に美容院に行って髪の毛を切ってもらっている時に。ハサミさばきっていうんですか、あの手が本当に美しくて、キラキラして見えたんです」と語りました。

続けて「自分で自分のヘアアレンジをやるのはすごく苦手というか、不器用でなかなかうまくできない」と話し、「怒られそうなんですが、自分で前髪を勝手に切ったりしてます」と明かしました。

■鈴木亮平「体が弱いので無理だろうな」

一方、鈴木さんは「宇宙飛行士」と答え、「なかなか行けないところに行って、行きたいって気持ちは人より強いんですよ。宇宙に行って、帰ってきた地球のありがたみとか、地球の重力の重さとかを。立ち上がれないぐらいらしいですから最初は、感じてみたいってのはあります」と明かしました。

さらに「あとは探検家とかいいですね。いまこれだけデジタルで、インターネットの世界でどこでも行った気になれるからこそ、自分で行って見て、誰もまだ見たことのない発見をするみたいなことは憧れてはいます」と語り、「でも僕、体が弱いので無理だろうな」と明かしました。

戸田さんが出演するのは『リクルートエージェント』新CM「砂漠」篇、鈴木さんが出演するのは『リクルートエージェント』新CM「博物館」篇です。