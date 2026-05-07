プロ野球セ・リーグは6日、各地で3試合が行われました。

ヤクルトは初回に並木秀尊選手の先頭打者弾などで2点を先制すると、6回にも内山壮真選手の2号ソロなどで得点を重ね、巨人先発の竹丸和幸投手から7回5得点。投げては先発・山野太一投手がリーグトップとなる5勝目を挙げました。

広島は3回に菊池涼介選手の1号3ランで先制すると、5回にも一挙5得点を記録し、計11安打10得点。先発・栗林良吏投手がDeNA打線を制圧し、7回無失点で3勝目を挙げました。広島はDeNAに今季初勝利となりました。

“郄橋”対決は阪神に軍配。中日・郄橋宏斗投手がセ・リーグ記録まであと「1」と迫る8回15奪三振を記録すると、対する阪神・郄橋遥人投手も9回10奪三振。6回に郄寺望夢選手が均衡を破る1号2ランを放ち、郄橋遥人投手に今季4勝目を届けました。勝った阪神は、またもや連敗を「2」でストップしています。

＜6日のセ・リーグ結果＞

◆ヤクルト 5-0 巨人

勝利【ヤクルト】山野太一(5勝1敗)

敗戦【巨人】竹丸和幸(4勝2敗)

本塁打【ヤクルト】並木秀尊1号、内山壮真2号

◆広島 10-0 DeNA

勝利【広島】栗林良吏(3勝1敗)

敗戦【DeNA】深沢鳳介(0勝1敗)

本塁打【広島】菊池涼介1号、持丸泰輝2号

◆阪神 2-0 中日勝利【阪神】郄橋遥人(4勝0敗)敗戦【中日】郄橋宏斗(1勝4敗)本塁打【阪神】郄寺望夢1号