『102回目のプロポーズ』“太陽”せいや、トラックの前で伝説シーン再現 ネット衝撃「まさか！」「予想外の流れ」

『102回目のプロポーズ』“太陽”せいや、トラックの前で伝説シーン再現 ネット衝撃「まさか！」「予想外の流れ」