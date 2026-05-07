▽20分1本

荒井優希、●鈴木志乃（9分50秒 片エビ固め）上福ゆき○、凍雅

※フェイマサー

東京女子プロレスは6日、茨城・つくば国際会議場多目的ホールで「BACK TO THE HIVE〜鈴芽地元凱旋興行〜」を開催した。プリンセス・オブ・プリンセス王者の荒井優希は6・7後楽園ホールで挑戦を受ける上福ゆきとの初の前哨戦で敗退。タイトル戦のために「アンチエイジング」対策に臨む意向を示した。

5・4後楽園で遠藤有栖を破り、2度目の防衛を果たした荒井の前に立ちはだかったのは33歳の上福で、挑戦理由を「アンチエイジングのため」と明言。今大会では鈴木志乃と組み、上福＆凍雅との前哨タッグ対決を行った。

荒井は上福と激しいビッグブーツの応酬。上福のフェイマサーを切り返した荒井はフルネルソンバスターで投げ捨てた。上福が荒井にエルボーを連打すると、凍雅がフォールアェイスラムで排除。最後は上福がフェイマサーで鈴木にトドメを刺した。

初の前哨戦を制した上福は「荒井ちゃんがあのベルトを巻いた状態で対角にいるのが、私にとって初めてで。ベルトを持った荒井ちゃんは、すごい前よりもずっしりどっしりしてて、なんかメキメキと強くなってってなーって感じだった」と冷静に分析。

荒井は「上福さんはアンチエイジングの話をずっとしてて。それで結構調べた。若返らなきゃいけないっていう話っぽいんですけど、なんと今日で27歳が終わってしまって。明日（7日）、若返らなきゃいけないタイミングで1歳年を取ってしまうんですけど…。年を取った上でアンチエイジングして、いい年の取り方をして。次、前哨戦あるか分からないけど、あったらその時は勝ちに行きたいと思います。6月7日の後楽園ホールでも、しっかり防衛したいなと思います」と話した。

アンチエイジング対策に話が及ぶと、荒井は「いい美容液使ってるんですけど。タイトルマッチで頑張りたいので、あと化粧水とかクリームも買おうかなって。いつも我慢してたんですけど、ちょっとアンチエイジングのために買います」と発言。このタイトル戦はリング上はもちろんのこと、美容の面でも戦いの図式に発展しそうな雲行きとなった。