2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。EAST-A、EAST-Bは6日（水）に各地で第15節の10試合が行われました。

EAST-Aは、首位ベガルタ仙台（J2）が栃木SC（J3）に逆転勝利。2位湘南ベルマーレ（J2）はヴァンラーレ八戸（J3）に勝利。1位の可能性はこの2チームに絞られ、仙台と湘南は残り3試合で勝ち点差は『7』と仙台が圧倒的優位。仙台は次節、90分勝ちすれば首位が決定します。

EAST-Bは、首位のヴァンフォーレ甲府（J2）2位いわきFC（J2）ともに敗れ、勝ち点は1差のまま。いわきを破ったRB大宮アルディージャ（J2）が上位2チームとの差をつめました。北海道コンサドーレ札幌（J2）はAC長野パルセイロ（J3）に快勝し、5連勝と首位と勝ち点4差の4位に浮上。FC岐阜（J3）は松本山雅FC（J3）に敗れ、順位を2つ落とし6位に後退しました。

次回は9日（土）、10日（日）に第16節10試合が各地で開催されます。

【第15節】

＜EAST-A＞

◆湘南 1−0 八戸（6日、プライフーズスタジアム）

得点【湘南】山田寛人（前半6分）

◆仙台 2−1 栃木SC（6日、ユアテックスタジアム仙台）

得点【仙台】岩渕弘人（前半45+1分）中田有祐（後半13分）【栃木SC】近藤慶一（前半14分）

◆群馬 2−1 山形（6日、NDソフトスタジアム山形）

得点【群馬】中島大嘉（前半29分）百田真登（後半45+5分）【山形】野嶽寛也（後半28分）

◆横浜FC 2−2(PK5-4) 栃木C（6日、CITY FOOTBALL STATION）

得点【栃木C】森俊貴（前半44分）山下敬大（後半8分）【横浜FC】岩武克弥（前半23分）宇田光史朗（前半45+2分）

◆相模原 1−0 秋田（6日、ソユースタジアム）

得点【相模原】安藤翼（前半42分）

＜EAST-B＞

◆札幌 2−0 長野（6日、大和ハウス プレミストドーム）

得点【札幌】荒野拓馬（前半40分）アマドゥ バカヨコ（後半39分）

◆大宮 3−2 いわき（6日、NACK5スタジアム大宮）

得点【大宮】泉柊椰（前半14分）カプリーニ（前半42分）オリオラ サンデー（後半4分）【いわき】遠藤凌（前半24分）山中惇希（後半35分）

◆磐田 2−1 甲府（6日、JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【磐田】ヤン ファンデンベルフ（後半36分）マテウス ペイショット（後半39分）【甲府】荒木翔（前半35分）

◆福島 1−1(PK4-3) 藤枝（6日、藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【福島】岡田優希（前半45+2分）【藤枝】中村優斗（前半28分）

◆松本 3−0 岐阜（6日、岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜）得点【松本】藤枝康佑（前半43分、後半34分）井上愛簾（後半16分）