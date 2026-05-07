「ＤｅＮＡ０−１０広島」（６日、横浜スタジアム）

ゴールデンウイークを大勝締めじゃ〜！！広島が１１安打１０得点で完封勝利し、昨年９月からのＤｅＮＡ戦の連敗を「９」で止めた。三回に菊池涼介内野手（３６）が打線を活気づける先制の１号３ランを放ち、入団から１５年連続本塁打となった。チームは勝負の９連戦を４勝３敗１分け（中止１）で終え、勝ち越しに成功。攻撃陣にエンジンがかかってきた。

“ハテナブロック”を３回踏みしめ、流れを呼ぶ３点をもたらした。菊池の持ち味であるパンチ力が序盤にさく裂。自身の今季１号となる３ランは先制アーチとなった。この日はスーパーマリオブラザーズとのコラボ試合で各塁ベースが「ハテナブロック」仕様に。鯉党も「マンマミーア！」と驚く大勝劇は背番号３３のバットから始まった。

「チャンスで僕が（走者を）かえしたら、みんなが楽になると思う。カウントも２ボールだったので思い切りいくしかない。それがいい結果になったと思います」

積極性が実った形だ。０−０で迎えた三回２死一、二塁。２ボールから相手先発・深沢が投じた内角直球を振り抜くと、舞い上がった飛球は左翼席へ飛び込んだ。「たまたま入っただけ」と謙遜したが、チームとしても、初対戦だった若手右腕からの貴重な先取点。新井監督も自ら切り出す形で「キクの先制３ランが本当に大きかった」と褒めちぎった。

今季はすでに２、３、５、６番の四つの打順に入っている。日々めまぐるしく変わる役割をこなしつつ、この日はチーム最年長の秋山と１、２番コンビを形成。「初球からいく打者も多い中、自分たちには何ができるか。先発（投手）から点が取れていないところで、どのように崩すか、いろんなことを考えてやってはいる」と語る。

菊池自身も本来は積極的にスイングを仕掛けていくタイプ。その中で積極的な若手打者が多い攻撃陣を見渡し、時には打席内で我慢して粘りを貫くこともある。打線を機能させるため、結果以外の見えない部分での献身性も忘れない。この日の一発は数少ない「思い切りいくしかない」状況で生まれたものだった。

これでプロ１年目から１５年連続本塁打。カープではミスター赤ヘル・山本浩二氏も到達した数字だ（山本氏は１８年）。「浩二さんと比べられるのは申し訳ないです」。そう言って苦笑いを浮かべながらも、「成績も戦力だと思ってもらえないとこの場にいられない。やることは一緒だけど体は元気です」と力を込めた。

チームは９連戦を４勝３敗１分けで勝ち越した。その連戦中には２度、２桁得点を記録し、打線には明るい兆しがある。「打てるに越したことはないけど、どういうことが役割かも考えながらやっている」と菊池。若手の多い野手陣の中で、ベテランの存在感は際立ち続ける。