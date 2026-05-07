NY原油先物6月限（WTI）（終値）

1バレル＝95.08（-7.19 -7.03%）



米国とイランの戦争終結期待が高まったことが重し。米アクシオスの報道によると、米国とイランは戦闘終結に向けた１ページの覚書で合意に近づいている。この覚書は１４項目からなり、戦闘の終結、ホルムズ海峡の開放、イランの核開発の制限、米制裁解除、イラン資産の凍結解除などが含まれ、３０日間の交渉開始を宣言する内容となっている。



ただ、この報道についてイラン議会の外交政策・国家安全保障委員会のレザイ報道官は「現実というよりも、米国の願望リストにすぎない」、「米国は対面交渉で得られなかったものを、敗色の濃い戦争によって得ることはできない」と指摘した。また、準国営のイラン学生通信（ＩＳＮＡ）は、提案には「過度で非現実的な内容が含まれている」との認識を示した。



時間外取引で６月限は８８．６６ドルまで暴落したが、通常取引序盤にかけては買い戻しが優勢となった。一時９７．３３ドルまで下げ幅を縮小。ただ、その後は戻りが一巡し、もみ合いとなった。



MINKABU PRESS

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