ペットが“家族の一員”として大切に飼育されるようになった反面、虐待や飼えなくなっての遺棄といった問題も深刻化してきている。2020年に環境省が行った『社会福祉施策と多頭飼育対策推進事業』のアンケート調査では、各自治体に糞尿・悪臭などの多頭飼育に関する苦情が寄せられた世帯数が2,149件あった。この多頭飼育崩壊の主な要因として問題視されているのが「アニマルホーダー」という存在だ。

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【5月は2回開催】譲渡会には過酷な現場から救われた猫たちも参加。まだイカ耳シャーシャーの子もいるが、人懐っこい子はすり寄る仕草も。みんな幸せになれ…！

アニマルホーダーとは、大量の犬や猫を自宅などにため込み、適切な世話ができずに劣悪な多頭飼育状態を生じさせる人を指す。2022年に神奈川県で起きた犬97匹、猫60匹が保護された多頭飼育崩壊事件や、昨年の岡山での糞尿、遺骨だらけの住宅から猫66匹が保護された事件などの背景に「アニマルホーダー」の存在があったとされる。

過去に山本さんが多頭飼育崩壊の現場から救った猫。お腹が大きかったが無事出産し、今では新しい家族に迎えられている

アニマルセラピーを長年研究し、ペットと人間の共生についても詳しい精神科医、東京・世田谷区のあいわクリニックの横山章光院長は「アニマルホーダーは“精神疾患”のひとつです」と話す。

「アメリカ精神医学会が作成している診断基準のマニュアル・DSM-5にも2013年、やっと“ため込み症（ホーディング）”が追加され、ホーディングが精神疾患であるという基準はできました。ただし、“何匹飼育しているからホーダーである”という基準がなく、単純に頭数では定義できないんです」（横山医師、以下同）

ホ―ダ―の特徴とは

ただし、その特徴として「近所との付き合いがない、関係を持とうとしないタイプ」「犬より猫を集めるケースが多い」「死骸は放置、病気でも放置、多くは名前をつけない」「ひとり暮らし、50〜60代の女性が多い」などがある、と横山医師は言う。これは、多頭飼育問題を起こす飼い主には女性や高齢世代が比較的多い傾向を指摘している環境省の資料とも一致する（もちろん男性や若年層にも事例はある）。

「家族など同居人がいる場合は問題が隠されることも多いのですが、親や配偶者の死をきっかけに一人暮らしになることで、監視役がいなくなり、可視化されることがある。また単身となって社会性がおかしくなってしまった場合もあります。これが独りで淋しいということならば大事に飼育するはず。けれども、適切なお世話をしないホ―ダ―は“動物集め”で、虐待です。自家繁殖してしまい、増えることが多頭飼育の一番の問題点ですね」

ホ―ダ―が集めがちなのが「猫」なのはなぜか。

「猫は犬より鳴き声がうるさくないのでたくさん集めてもバレづらく、室内でコッソリ飼える生きものだから。また犬は散歩が必要なこともあり、アウトドア派が好みやすい動物だからでしょうか」

アニマルホーダーの問題については、保護猫活動を行うボランティアが声を上げたことから社会的に注目されるようになった、と続ける。

「動物の有無という違いはありますが、基本的には“ゴミ屋敷の動物版”と捉えていいかと思います。これには脳の前頭前野の機能障害などの認知機能、ASD（自閉スペクトラム症）に似た特性、知的障害、また社会的な孤立といった複雑な要因が絡み合った“精神疾患”なのだと私は考えます。ゴミ屋敷については近隣住民にしか影響がありませんでしたが、アニマルホーダーは動物愛護の観点で問題が提起されたので、関心が広まりましたね。多くのホーダーは“動物がかわいそうだから”と主張しますが、これは他者を黙らせるために彼らが学習した“最強の盾”でしかない。実際には動物を大切にしていませんし、動物が痩せようが病気になろうが気にしていませんから」

近所からの通報で

東京で保護猫の譲渡会を開催し、飼育放棄や多頭飼育崩壊などの支援活動も行うグループ『しあわせにゃんこ』の代表者・山本紀之さんは、実際にアニマルホーダーの現場を見てきた。

「私が見たケースでは、“自分が救わなければ”というよくわからない使命感に駆られる人たちがそういったことをしがち。でも客観的に見ると、その人の家に入れられるより外にいた方が幸せだよね、という猫たちがほとんどです。

要するに、自分を正当化するための思い込み。家の中で死んでしまった子については“保護してあげたのに、死んでしまったものは仕方がない”と。それが続くと感覚がどんどん麻痺してきて、家の中が糞尿だらけになったり、ゲージの中で猫が死んだままになったりしていても、それが飼育崩壊だとは思わなくなる。そして、ほとんどが、近隣からの通報で発覚するパターンですね」

と怒りをこめて語る。実際、どんな状況だったのか、山本さん自身が見てきた多頭飼育崩壊の現場を振り返ってもらうと――。

「昨年、神奈川県相模原市で起こった、一般家庭での多頭飼育崩壊が本当にひどかった。ペルシャとチンチラという長毛種の猫を111匹飼育していました。去勢・不妊手術をしないままで猫が増えてしまい、どうすることもできなくなったケースでした。僕のところでも何匹か保護しましたが、目や皮膚の疾患があるなど、悲惨な状態でした」

アニマルホーダーの“タイプ”とは

山本さんが現場で接してきた経験では、アニマルホーダーは大きく二つのタイプに分けられるという。

「ひとつは他人との関わり合いが苦手な人たち。孤立した高齢者などが、動物に救いを求めるパターンです。人間同士のコミュニケーションはうまく取れないけど、猫など小動物に対しては、自分が優位に立てることで満足を得ている。例え猫がどう思っていようと、“この子は自分の考えをわかってくれている”と受け取ってしまう人ですね」

もうひとつは、ボランティアの多頭崩壊パターン。

「自身の承認欲求がいちばんで、“あなたはボランティアの神様だ”などと持ち上げられ、引くに引けなくなるパターン。自分がいい顔をして、周りからの賞賛を集めたいという承認欲求ですね。昨年、熊本で発覚した多頭飼育崩壊の現場が、まさにこれでした」

その現場とは、2025年6月に明らかになった、150匹を超える猫が死んだ状態で見つかった多頭飼育崩壊を指す。保護活動に関わっていた飼育者の女性が猫を引き受けすぎ、管理不能に陥ったとされる。

保健所が保護した犬や猫を預かり、里親を探す保護活動をする団体に所属していたこの女性は、団体の活動以外でも独自に猫を預かっていた。団体の代表者に「女性に預けていた猫が死んだ」という相談があり、女性宅を訪れて事態が発覚した。

「実際、保護団体が個人に預けるというケースは多いのですが、きちんと管理をせず、“その人が預かってくれるから”という理由だけで猫を渡してしまっていたのだから、いちばんよくなかったのは、この保護団体だと僕は思います。団体側は“知らなかった”と釈明していますが同罪だし、女性だけを悪者にしたトカゲの尻尾切りみたいなもの。とはいえ、この女性も異常ですよね。100匹以上の死骸と生活していたんですから」（山本さん）

見えている問題は氷山の一角

ホーダー本人から多頭飼育崩壊でSOSを発信することはまずない、と横山医師。近隣住人などからの通報でようやく事態が明るみになる現状について、こう警鐘を鳴らす。

「多頭飼育崩壊の現場では、動物を救出することに目が行きがちですが、根本的な原因である飼い主（ホーダー）自身への介入が不可欠です。崩壊の現場に第三者が介入して動物を保護したとて、ホーダーが再び動物を集め始めれば同じ問題が繰り返される。ホーダー自身に“あなたは動物を飼っちゃダメ”という人がいないといけない」

「近所のエサやりおじさん／おばさん」なども同じだが、猫を集めてエサを与えればどんどん繁殖する。これが問題なのだ。避妊手術をしてやり、頭数管理をすれば、何の問題も生まれない。

「アニマルホーダーの問題で、見えているトラブルは氷山の一角。誰からも知られずに、飼育崩壊している家は、もっと多いと思います。少子高齢化で単身世帯が増加し、人との繋がりが薄くなった社会全体へのアプローチがなければ、今後この問題はさらに顕著になると思います」（横山医師）

取材・文／蒔田稔

デイリー新潮編集部