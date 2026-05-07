ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が７日、生放送された。

番組冒頭では出演者全員が挑戦する恒例の「脳シャキクイズ」が行われ、「週末が近づくと弾きたくなる楽器は？」という問題が出された。

総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「私はね〜、何かそれっぽいのが出ている。それでいいのかと思っているんだよね〜」と早々と答えを導き出したようでしてやったりの表情。逆に長尾翼アナは「分かりそうで分からない」と苦戦だ。

ここで「週末（土日）に近い曜日は…」とヒントが出されると吉村恵理子アナ、小沢光葵アナも「分かりました」。続いて江藤アナも「はいっ！」と元気に手を挙げた。

残ったのは長尾アナ。「サタデー、サンデー…」と一生懸命考えるが、なかなか答えに結びつかず、ここで安住アナが「普通に月曜日から言ってみれば？」とアドバイス。すると「月曜、火曜、水曜…」と長尾アナ。安住アナは「よし、じゃあ『曜』を外してみたら」と再度助言。「月、火、水、木、金…」と試すと、「出ました！」とひらめいて笑みが満面に広がった。

これに安住アナは「そんなに喜ぶと思わなかった。なんか笑顔最高だね。一番最後に答え出した人の笑顔じゃないよね」と指摘し、共演者を爆笑させた。

ちなみに答えは「木琴」だった。