衛星放送ＣＮＮの創業者として、米メディア業界に君臨した元ブレーブスのオーナーでもあるテッド・ターナー氏が６日（日本時間７日）、８７歳で亡くなったと、７日（同８日）米メディアが一斉に報じた。

１９７６年にブレーブスのオーナーとなったターナー氏は翌年、連敗中のチームに業を煮やして監督を務めたが、オーナーは監督になれないという規則もあって、その試みは１試合で終わった。しかし、オーナーのバックアップもあってブレーブスは１９９５年のワールドシリーズ制覇を含め、２００７年に退任するまで１４シーズン連続地区優勝の強豪チームにのし上がった。１９９７年から２０１７年まで使用していたブレーブスの旧本拠地は「ターナー・フィールド」と名付けられていた。

米大リーグ公式サイトによればＭＬＢコミッショナーのロバート・マンフレッド氏は「献身的な慈善家として、彼は数え切れないほどの慈善活動を支援し、独自のスタイルでリーダーシップを発揮した。彼のリーダーシップの下、ブレーブスはＴＢＳを通じて全米数１００万世帯に視聴され、１９９５年のブレーブスによるアトランタでの球団初の優勝を含む、持続的な卓越性のレガシーを築き上げた」と声明文を寄せた。