「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）

皐月賞１３着からの逆襲を期すカヴァレリッツォは６日、栗東坂路へ。新たにコンビを組む西村淳がまたがり、折り合いを確認しながら４Ｆ５８秒９−４３秒４−１４秒１で登坂。精神的な落ち着きを保ちながら、雄大なフォームでゆったりと駆け上がった。

厩舎流の仕上げで先週土曜に本追い切りを消化し、直前は軽めにサラッと。今回は皐月賞から中２週＋再度の東上と条件はよりタフになるが、吉岡師は「見た目にも疲れはなく、いい状態で持って来られています」と状態面に手応えを示した。

西村淳は先週のケンタッキーダービーでダノンバーボンに騎乗し、見せ場を作って５着に健闘。思い切りのいい騎乗は大舞台でこそ輝く。「雰囲気、オーラがあるいい馬だと思います。勝てるレースを考えたい」と目を光らせる。

指揮官が「距離」と断言するように、皐月賞の敗因はシンプル。一方で収穫もあった。新馬戦以来課題だったテンションの高さを見せず、落ち着いた雰囲気でレースに臨めていた点だ。「東京千六は紛れがなく、強い馬が勝つコース。２歳チャンピオンとして恥ずかしくない競馬をしたい」と逆襲を誓った。

【調教診断】栗東坂路の土曜追いでは４Ｆ５１秒８−３７秒６−１２秒５。十分な負荷を課した。直前はリラックスを主眼に置いた軽めの調整で予定通りだ。４カ月ぶりだった皐月賞を使ったことで、馬体は締まり輪郭もはっきりしている。上積みは十分だ。