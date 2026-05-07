◇パ・リーグ 日本ハム12―2楽天（2026年5月6日 楽天モバイル）

日本ハム・伊藤が、7回4安打1失点で3勝目を挙げた。楽天・前田健との投げ合いを制し「9連戦の最後でしっかり勝ち切りたいっていうのがあった。初回からいけるところまでという思いで投げることができた」と胸を張った。

伊藤が決め球として使うことが多いスライダー。変化量や球速も変えながら多彩に操る。中学時代、その握りを参考にした投手が前田健だった。「中学生ぐらいの時から（前田健を）凄く見ていました。前田さんと同じスライダーの握り方をしています」と明かした。

0―1の4回無死一、二塁。内野ゴロが欲しい場面で、村林を「マエケンスライダー」で遊ゴロ併殺打に仕留め「スライダーが、なんかいつもより良かったような気がします」。野球少年に戻ったような笑みを浮かべた。

「投球フォームが安定している」と語っていたように、4月18日の西武戦から3試合連続で中5日で先発し、3勝2敗と白星を先行させた。「さらに細かいところをやっていく」と次戦を見据えた。

チームは9連戦を5勝4敗で勝ち越し。新庄監督は球団を通じ「先発投手が良くなってきたので、続けていい流れにしていきます」とコメントした。頼れるエースが、5月の巻き返しを狙うチームを勢いづけた。（小渕 日向子）