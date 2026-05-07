ヤクルト５―０巨人（セ・リーグ＝６日）――ヤクルトは一回に並木の初球先頭打者本塁打、増田の適時打でリードを奪い、継投で零封した。

山野は両リーグトップの５勝目。巨人は３カード連続の負け越し。

ルーキーを後押しする歓声が、ため息に変わるのにそう時間はかからなかった。巨人のドラフト１位・竹丸和幸（鷺宮製作所）にとっては、立ち上がりのつまずきが痛恨だった。

一回、先頭打者の並木への初球の直球が浮き、左翼席へ運ばれた。これがプロ初の被弾。ヤクルトベンチが「チェンジアップに一番、結果が出ていない。それが来る前に仕留める」（松元ヘッドコーチ）と思い描いた通りの先制攻撃。普段は冷静な左腕も「あれで、ちょっとばたついた」。さらに２四球を与え、増田の左前適時打でこの回２点を先行された。

持ち直して二〜五回は無安打に抑えたが、六回に内山のソロで追加点を許した。七回もピンチを招くと、勝負を急いで甘くなった直球を鈴木叶に２点三塁打とされ、自己ワーストの５失点で降板した。

ヤクルト戦の登板は２度目。当然、研究は進み、対策を講じられる。竹丸が試合前時点で被打率３割２分１厘と苦戦する右打ちの野手をスタメンに７人並べられ、打ち崩された。

杉内投手チーフコーチは「相手は球質も球筋も分かっている。そこを乗り越えて、相手の上をいけるかがプロの投手の宿命」と言う。

プロ最長となる七回のマウンドに送り出した阿部監督は、「代えるのは簡単だけど、今後の彼に期待を込めていかせた」と明かした。経験を成長につなげてほしいとの願いは、本人にも伝わっている。「また試合が作れるように準備したい」と下を向くことはなかった。休養を兼ね、登録を抹消される予定。開幕から走り続けてきた心身の疲労をほぐしつつ、宿題と向き合うことになる。（井上敬雄）

巨人・阿部監督「（９連戦は）負け越してしまったけど、収穫もあった。個々でしっかり反省して、チームでもしっかり反省して、また頑張りたい」