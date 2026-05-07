「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）

ぶっつけ本番でも仕上がりは万全だ。朝日杯ＦＳ４着以来となるエコロアルバは６日、美浦Ｗで６Ｆ８２秒３−３６秒２−１１秒１をマーク。外を回りながら、リザードアイランド（４歳２勝クラス）にピタリと馬体を並べてフィニッシュした。騎乗した寺河助手は「休ませて体をうまく使って走れるようになりましたね」と成長を感じ取る。

昨年のサウジアラビアＲＣでは最後方一気の豪脚を発揮してＶ。田村師は「すごい瞬発力を持っている。この馬のストロングポイントはそれ。先週（の追い切りに）乗った横山和生騎手も分かってもらえたと思う」とうなずくと、横山和も「操縦性がとても良さそうだったし、仕掛けてからの反応もいい。さすが重賞馬」とレースでの初タッグを楽しみにしていた。

【調教診断】前走の直前は美浦Ｗでラスト２Ｆ２４秒１−１１秒７だったが、今回は２週連続で同２３秒台からのラスト１Ｆ１１秒１としっかり負荷を強めてきた。田村師が話した「間隔をあけて成長を促した」というもくろみ通り、心身ともにパワーアップ。休み明けでも前走以上の走りに期待ができそうだ。