◆第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田競馬場・ダート１４００メートル、稍重）

第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２は６日、園田競馬場のダート１４００メートルに３歳馬１１頭（ＪＲＡ５、地元４、他地区２）が出走して争われ、１番人気のサトノボヤージュ（戸崎）が好位から競り勝ち、重賞初勝利を飾った。半馬身差の２着にはトウカイマシェリが続き、ＪＲＡ勢ワンツー。３着は大井所属のゼーロスが入った。

単勝１・７倍を背負ったサトノボヤージュがトウカイマシェリを競り落として重賞初制覇を飾った。戸崎は「人気に応えられてほっとした」と笑顔。サウジダービー３着からの帰国初戦だったが、レース前も「雰囲気がいい。返し馬もいい」と不安はなかった。

エコロレーヴが離して逃げる展開。戸崎は「少し怖いな」と早めに仕掛けた。直線では後続に詰め寄られたが、「来られてからも反応ができていた」と、並ばれてからが強かった。「乗りやすく、どこからでも競馬のできる馬なので、幅を広げられたらいいなと思っています」と今後への期待も広がった。中間に蹄のトラブルがあり、追い切り本数が少ないなかでの勝利に、田中博調教師は「力は抜けているんだなと思った」と実力を再確認。今後は休養の予定。（川崎 俊介）

◆サトノボヤージュ 父イントゥミスチーフ、母ジョリーオリンピカ（父ドロッセルマイヤー）。美浦・田中博康厩舎所属の牡３歳。北海道日高町・下河辺牧場の生産。通算６戦４勝（うち地方１戦１勝、海外１戦０勝）。総獲得賞金は１億９８１万１９００円（うち地方５０００万円、海外２３５０万９９００円）。重賞初勝利。馬主は里見治氏。