◆バレーボール男子▼イタリア１部（セリエＡ）プレーオフ決勝第３戦 ペルージャ ３（２５―２７、２６―２４、２５―２２、２５―２０）１ ルーベ・チビタノーバ（６日、イタリア・パラバルトン）

【ペルージャ（イタリア）６日＝倉石千種】男子日本代表のエース・石川祐希が所属するレギュラーラウンド１位のペルージャが、２季ぶり３度目のイタリア１部リーグ（セリエＡ）制覇を飾った。３戦先勝方式のプレーオフで同６位のルーベに３―０、３―１で王手をかけて迎えた大一番で、チームは３―１で逆転勝ちを収めた。日本人のセリエＡ制覇は、２００３年の加藤陽一（当時トレビーゾ）以来、石川が２３季ぶり２人目の快挙となった。

ペルージャの執念が勝った。第１セット（Ｓ）では、１８―１５の場面で先発を外れた石川が、リリーフサーバーで登場。４０００人を超える観客が埋めたホームから大歓声が上がった。アウトサイドヒッター（ＯＨ）プロトニツキに声をかけられ、放った強いサーブはネットに阻まれて悔しげな表情を浮かべたが、決勝のコートに立った。ペルージャは終盤に逆転を許して２５―２７で先取された。

第２Ｓは観客の大声援に後押しされて第２Ｓは、２３―２４の接戦で、相手のスパイクをＯＨプロトニツキの飛びついて拾い、ＯＨセメニウクが決めた。オポジット・ベンタラのサービスエースでセットポイントを握ると、再びセメニウクのスパイクで取り返した。第３Ｓも３点差で奪い、セットカウント２―１で王手をかけた。第４Ｓは中盤にリードを広げて制し、歓喜が訪れた。

石川は昨季、「世界最高峰のイタリアリーグの中で、世界一のプレーヤーになる目標を立てている限り、貫きたい。優勝のみを目指す」との覚悟を示し、強豪・ペルージャに入団した。昨年５月に欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）を日本男子で初制覇、同１２月に世界クラブ選手権を制するなど、タイトルを獲得。セリエＡは、昨季は、プレーオフ準決勝でルーベにＶ王手からまさかの３連敗で敗退。今季はその雪辱を果たしチームは２季ぶりに王座を戴冠。石川自身はイタリア挑戦１１季目で初のイタリア語で栄光の盾を意味するスクデットを獲得した。

石川自身、苦しいシーズンでもあった。シーズン中盤の２月２日の試合で途中交代し、右膝を負傷。４月の試合後には「ちゃんとチームとフルで練習できているので、良い形」と状態を上げてきた。この日、決勝のコートに立ち、自身初のタイトルを手にしたエースは、１６日のポーランド１部のＰＧＥプロジェクト・ワルシャワとの欧州ＣＬ準決勝では、先発復帰に向けて準備をしていく。

◇セリエＡ イタリア代表を中心に世界のトップ選手が集結する。昨年１０月に開幕し、１２チームによるレギュラーラウンド（ＲＲ）２２試合が行われ、成績で上位８チームがプレーオフ（ＰＯ）に進出。ＰＯは準々決勝から３戦先勝のトーナメント形式で行われ、ＲＲ１位のペルージャは準々決勝で８位のモンツァ、準決勝で５位のピアツェンツァから３連勝し、決勝に進んでいた。

◇シル・サフェーティ・ペルージャ イタリア・ペルージャが本拠。ホームアリーナは、パラヴァンジェリティ。２００１年、前身のシル・バレーとして創設し、同年にセリエＣ加入。１１〜１２年シーズンにセリエＡ２レギュラーシーズンを制し、Ａ１昇格。１７―１８年季にセリエＡ初制覇。２３―２４年季はセリエＡ、イタリア杯、世界クラブ選手権、スーパー杯のタイトル４冠。世界クラブ選手権は３度優勝。

◇石川 祐希（いしかわ・ゆうき）１９９５年１２月１１日、愛知・岡崎市生まれ。３０歳。小学４年でバレーを始め、愛知・星城高時代に２年連続「高校３冠」を達成。２０１４年に中大に進学し、同年に日本代表入り。同８月にセリエＡのモデナと契約。同９月の仁川アジア大会で日本代表デビュー。２１年に代表主将に就任。同年の東京五輪、２４年パリ五輪７位。ラティーナ、シエナ、パドバ、ミラノを経て２４―２５年季からペルージャ。女子日本代表主将の真佑（２５）は妹。身長１９２センチ。