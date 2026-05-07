『LOVED ONE』前田公輝が消えない傷を抱える複雑な役どころを体現【コメントあり】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の第5話（13日）に前田公輝が出演することが発表された。
【写真】胸熱すぎるよ…ファン興奮の『天てれ』同窓会ショットを公開した前田公輝
第5話でMEJが向き合うのは、亡くなった人ではなく“生きている人”の鑑定依頼だ。物語は、児童虐待の疑いがある少年が事故に遭うところから始まる。被害者となる10歳の少年・戸川奏太（とがわ・かなた）を演じるのは、オーディションでその座を射止めた期待の子役・長尾。奏太は意識を失う直前、「怪物がきちゃう…」という謎の言葉を残していた。その母・沙也（さや）役に小野、沙也の元夫で商社勤務の上条亘（かみじょう・わたる）役に長田、そして沙也の現在の恋人で土木作業員の紀田諒司（きだ・りょうじ）役に前田が登場する。
今回は、休暇中の真澄（ディーン）に代わり、臨床法医学（生きている人の鑑定）専門の若き法医学者・高森（綱）が中心となり、事件をひもとく。しかし、診察にあたっていた高森は、奏太の体に残された虐待を疑わせるアザを目にした瞬間、震えが止まらなくなる。実は高森自身も、かつて虐待を受けていた過去を持っていた。その後、疑惑の目は、同じく虐待の経験を持つ紀田へ向けられる。繰り返される“虐待の連鎖”という深い闇。少年がおびえる“怪物”の正体とは一体何なのか。
紀田役の前田は、連続テレビ小説『ちむどんどん』（2022年／NHK）や『完全不倫-隠す美学、暴く覚悟-』（2025年／日本テレビ系）などに出演し、子役時代から培われた確かな演技力と圧倒的な存在感で異彩を放つ。本作では、粗野で不器用な振る舞いの裏に、自身も虐待の被害者であったという消えない傷を抱える複雑な役どころを体現。周囲を威圧するような鋭い眼光の奥に、誰にも言えない葛藤を抱える。そのヒリつくようなたたずまいで、物語に強烈な緊迫感を与える。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
◆前田公輝
Q.本作のオファーを受けて
「温かく包み込みながらも、どこか希望を感じさせてくれる物語だと感じました。日々の生活の中で、近すぎるがゆえに大切な人に愛されていることさえ忘れてしまいそうになることがありますが、本作は自分を心から愛してくれる人の存在や、味方でいてくれる人の大切さを改めて認識させてくれます。感謝の気持ちを持って、また一歩前に進もうと思えるような作品です。また、僕が演じた紀田諒司は、愛にあふれながらもどこか不器用な人物。法医学という分野を通じて、遺体の“心”をくみ取り、遺族が前を向くきっかけを届けるという“法医学ヒューマンドラマ”の持つ力に大きな魅力を感じました。この物語の一員になれたことを、とてもうれしく思います」
Ｑ.撮影に参加してみて
「短い撮影期間でしたが、子役の長尾翼くんとたくさんお話できたことがとても印象に残っています。僕自身、６歳の甥（おい）がいることもあり、彼と過ごす中で自然と“父性”のような感情がにじみ出ていたらいいなと思いながら向き合っていました。また、山口紗弥加さんとの二人芝居も非常に心強く、瀧内公美さんとも共演できてうれしかったです。そして念願だった並木道子監督との現場では、シーンごとに自分でも気付かなかった新たな感情を引き出していただき、非常に充実した時間を過ごすことができました」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「自分が真実だと思っていることも、実は誰かの思惑によって形作られているかもしれない――。本作は、物事を多角的に見つめる大切さに気づかせてくれる物語です。不器用ながらも温かい愛が、生きることに少し疲れている方々の心に寄り添い、忘れかけていた大切な記憶を呼び起こしてくれるはずです。この作品が、改めて愛する人や大切な人のことを想うきっかけになればうれしいです」
【写真】胸熱すぎるよ…ファン興奮の『天てれ』同窓会ショットを公開した前田公輝
第5話でMEJが向き合うのは、亡くなった人ではなく“生きている人”の鑑定依頼だ。物語は、児童虐待の疑いがある少年が事故に遭うところから始まる。被害者となる10歳の少年・戸川奏太（とがわ・かなた）を演じるのは、オーディションでその座を射止めた期待の子役・長尾。奏太は意識を失う直前、「怪物がきちゃう…」という謎の言葉を残していた。その母・沙也（さや）役に小野、沙也の元夫で商社勤務の上条亘（かみじょう・わたる）役に長田、そして沙也の現在の恋人で土木作業員の紀田諒司（きだ・りょうじ）役に前田が登場する。
紀田役の前田は、連続テレビ小説『ちむどんどん』（2022年／NHK）や『完全不倫-隠す美学、暴く覚悟-』（2025年／日本テレビ系）などに出演し、子役時代から培われた確かな演技力と圧倒的な存在感で異彩を放つ。本作では、粗野で不器用な振る舞いの裏に、自身も虐待の被害者であったという消えない傷を抱える複雑な役どころを体現。周囲を威圧するような鋭い眼光の奥に、誰にも言えない葛藤を抱える。そのヒリつくようなたたずまいで、物語に強烈な緊迫感を与える。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
◆前田公輝
Q.本作のオファーを受けて
「温かく包み込みながらも、どこか希望を感じさせてくれる物語だと感じました。日々の生活の中で、近すぎるがゆえに大切な人に愛されていることさえ忘れてしまいそうになることがありますが、本作は自分を心から愛してくれる人の存在や、味方でいてくれる人の大切さを改めて認識させてくれます。感謝の気持ちを持って、また一歩前に進もうと思えるような作品です。また、僕が演じた紀田諒司は、愛にあふれながらもどこか不器用な人物。法医学という分野を通じて、遺体の“心”をくみ取り、遺族が前を向くきっかけを届けるという“法医学ヒューマンドラマ”の持つ力に大きな魅力を感じました。この物語の一員になれたことを、とてもうれしく思います」
Ｑ.撮影に参加してみて
「短い撮影期間でしたが、子役の長尾翼くんとたくさんお話できたことがとても印象に残っています。僕自身、６歳の甥（おい）がいることもあり、彼と過ごす中で自然と“父性”のような感情がにじみ出ていたらいいなと思いながら向き合っていました。また、山口紗弥加さんとの二人芝居も非常に心強く、瀧内公美さんとも共演できてうれしかったです。そして念願だった並木道子監督との現場では、シーンごとに自分でも気付かなかった新たな感情を引き出していただき、非常に充実した時間を過ごすことができました」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「自分が真実だと思っていることも、実は誰かの思惑によって形作られているかもしれない――。本作は、物事を多角的に見つめる大切さに気づかせてくれる物語です。不器用ながらも温かい愛が、生きることに少し疲れている方々の心に寄り添い、忘れかけていた大切な記憶を呼び起こしてくれるはずです。この作品が、改めて愛する人や大切な人のことを想うきっかけになればうれしいです」