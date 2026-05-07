ドラ1ルーキー竹丸和幸が5失点、プロ初被弾も…最長イニングの力投にG党エール 「キミはこれからの選手だ！」「良く投げた」

竹丸は一度登録抹消され、リフレッシュして戻ってくる予定だ(C)産経新聞社

巨人のドラフト1位ルーキー竹丸和幸が5月6日、東京ドームでのヤクルト戦で今季6度目の先発マウンドに登った。プロ入り以降最長となる6回2/3を投げ5失点、チームも0-5で敗れたため、今季2つ目の黒星を喫した。

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新人ながら開幕投手も任され、前回登板までで4勝を記録するなど大物ぶりを発揮していた若き左腕が、この日は本拠地のマウンドで辛酸をなめる結果となった。初回、ヤクルト先頭の並木秀尊にソロホームランを浴びいきなり失点。プロ初被弾を浴びた後、さらに四球と安打で2点目を献上してしまう。

0-2のスコアで迎えた6回にも内山壮真にソロ本塁打を打たれ、7回にも2本の長打を含む3本のヒットで2失点。今季自己最多の111球を投じるも、苦い内容でマウンドを降りている。

この日の巨人は、ルーキー左腕が苦戦しただけでなく、味方打線も無得点と沈黙。ヤクルトは、竹丸と同じく4勝を挙げていた山野太一が先発し6回を零封。その後を受けた3人のリリーフ投手も巨人打線に隙を与えず、完封リレーで試合を締めくくっている。巨人はこれで3カード連続での負け越しとなった。