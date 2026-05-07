◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 5-0 巨人(6日、東京ドーム)

ヤクルトが9連戦を5勝4敗で締めくくり、池山隆寛監督が試合後、選手たちをたたえました。

先発の山野太一投手は6回無失点の投球でハーラー単独トップの5勝目。池山監督は「前半からストレートがすごくよくて。しっかり相手打線を抑えていいピッチングをしてくれた」と振り返ります。4回に満塁のピンチを切り抜けたことについても、「粘り強くピンチの中で抑えてくれた」とたたえました。

打線は初回には並木秀尊選手が先頭打者ホームランで、巨人先発・竹丸和幸投手から先制点奪取に成功します。「なかなか点取れないだろうなと思っていた投手だったので、一振りでチームを元気にしてくれた」と振り返りました。

ヤクルトはこの勝利で9連戦を5勝4敗の勝ち越しとなり、「ゴールデンウイークでたくさんのお客さんにみてもらいましたけど、いい試合もあれば負けた試合もあるんですけど、1戦1戦また戦ってまいりますので、応援のほどよろしくお願いします」とファンにメッセージを贈りました。