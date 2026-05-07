俳優の上田竜也（４２）が６日、東京グローブ座で主演舞台「リプリー」（２４日まで）の初日を迎え、公開通し稽古と取材会を共演の木村了（３７）、鶴見辰吾（６１）らと行った。

２幕で約１４５分間という長丁場。難解なストーリーに加え、ほぼステージに立ち続けている上田は、膨大なセリフ量に「めちゃくちゃ大変でした。俺が台本を何回投げたと思いますか？」と苦笑い。「なんでこの話を受けたんだと逃げ出したくなることもあった」と苦労を振り返った。

それでも、共演者からは役と向き合う姿勢を絶賛され、木村からは「膨大なセリフ量を稽古初日にほぼ入れてきていた」と明かされた。その上で「（上田の）１０代からのイメージで最初は殴られるかと思った」とイジられつつ、「上田くんの兄貴分なところに引っ張られた」と感謝された。

物語は１９５０年代初頭が舞台で、息をするようにうそをつき、ニューヨークで自堕落に暮らしていた青年を上田が演じる。原作は１９６０年、世紀の二枚目俳優として知られるアラン・ドロンさんの主演で映画化。鶴見からは「上田竜也は令和のアラン・ドロンです。このセクシーさ、なかなかできる役ではない。皆さんの心をぎゅっとつかんでいる」と熱演ぶりを評価された。

上田は「（アラン・ドロンのファンに）たたかれるの嫌だよ」と照れ笑いを浮かべつつ、最後は「どうも令和のアラン・ドロンです。３時間弱、楽しみにしてください」と笑顔で呼びかけた。

同作は２９〜３１日に大阪市のＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ ＷＷホールでも上演される。