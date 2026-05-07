▼アクセス（岩田望）攻め過ぎないように反応を確かめていい動き。距離は延びても良さそう。スタート決めて流れに乗りたい。

▼アーレムアレス（橋口師）3頭併せの外からスッと動けない中でも、ゴールを過ぎてからも伸び続けていた。心肺機能が優れていて持続力を生かすタイプ。京都外回りは合いそう。

▼エムズビギン（友道師）今朝は馬場も悪かったし、時計が出すぎないように調整。体がしっかりして動けるようになってきた。

▼カフジエメンタール（久保助手）前走後は短期放牧へ。先週が超抜の動きで今朝も良かった。乗りやすいので2F延長もいい。

▼カムアップローゼス（浜田師）状態はいいと思います。前走は長距離輸送もあって体が減っていたけど戻っている。

▼キンググローリー（古賀慎師）前走がいい競馬だし、馬自身が力をつけている。今回の舞台、馬場状態も合うと思う。

▼コンジェスタス（高野師）先週しっかり攻めたので今朝は調整程度。休養を経て全体的にしっかりしてきた。馬は整っているし、1F延長も問題ない。

▼サヴォアフェール（杉山晴師）楽な手応えでいい動き。初芝の前走もよく頑張っていた。1F延長は大丈夫だと思いますよ。

▼サンセットゴールド（広岡助手）負荷をかけて、しまいも動けていた。昨夏以来の実戦で体は少し増えている。息遣いが良く、順調に調整できていますよ。

▼ステラスペース（武藤師）力を出せる態勢にある。距離延長もプラスになると思う。

▼ティラーノ（小手川師）基本的におとなしい馬なので輸送は問題ない。メンバーは強くなるけど楽しみ。

▼ニホンピロロジャー（緒方師）しまい重点で動きは合格点。良くなるのはまだ先だけど現状の能力でどこまでやれるか。長くいい脚を使うので1F延長は心配していません。

▼バドリナート（松永幹師）先週まで重たさを感じたけど（先週）ハードに攻めて変わってきた。今朝はしまいだけ伸ばして反応が良化。乗り難しくないので1F延長はいいと思います。

▼ブリガンティン（原）グイグイ走る気があっていい傾向。初の競馬場に弱いので今回は前向きさが出るようにつくっている。

▼メイショウテンク（佐藤助手）併せ馬でしっかり動けていた。休み明けより使った方がいいタイプで上積みが見込める。1F延長は大丈夫。学習能力が備わっていて能力は高い。稽古通り、力を発揮できれば。

▼ラディアントスター（林師）調教の時計はいいが、前進気勢が強くなっている。