◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）

４万２１９２人が東京Ｄに集まったゴールデンウィーク最終日。しかしスコアボードには「０」が並び、Ｇ党に勝利を届けられなかった。今季４度目の完封負けを喫し、９連戦は３カード連続負け越しの３勝６敗で終了。阿部監督は「負け越してはしまいましたけど、収穫もありましたし。それを反省、修正してやるしかありませんのでね」と、懸命に前を向いた。

今季初めて２戦連続同じ野手のオーダーで臨んだ一戦。相手先発・山野には中堅方向を中心とした安打も目立つ中で、４回には満塁の好機もつくるも６回５安打無得点に終わった。相手先発が左腕の試合は４連敗で今季５勝１０敗。橋上オフェンスチーフコーチは「点は取れなかったので反省するところはいっぱいある」とした上で「今までの対左を考えると、対応の仕方は少しずつ改善してきているところが今日は見えた」と次回へ明るい材料も見えてきたという。

９連戦は全試合２ケタ安打に到達せず、平均２・３得点。特に直近４試合は２度の完封負けで平均１得点と苦しい状況が続いた。「点が入らないと勝てませんからね。何とかこちらも徹底したことが指示できれば」と指揮官。白星を重ねていくためにも、奮闘する投手陣を援護していきたいところだ。

開幕からのヤクルト戦は１９９７年以来２９年ぶりとなる３カード連続負け越しを喫したが、８日からはバンテリンＤで中日３連戦が待つ。「個々でしっかり反省して、チームでもしっかり反省して、また頑張りたい」と阿部監督。打撃不振だったキャベッジには２２打席ぶりの安打が飛び出し、顔面打球直撃から復帰３戦目の泉口はマルチ安打をマーク。悪いことばかりではない。新たな気持ちで名古屋へ向かう。（田中 哲）