「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京０−３千葉」（６日、味の素スタジアム）

日本代表として初の５大会連続Ｗ杯出場を目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が、千葉戦の後半２５分から左サイドバックで途中出場した。右ハムストリング肉離れのケガから約２カ月ぶりとなる復帰戦で存在感を示し、５月１５日のＷ杯メンバー発表に向けてアピールした。チームは０−３で完敗した。西は名古屋がＧ大阪との上位対決を２−１で制し、勝ち点２８で首位に浮上。神戸は広島と１−１で突入したＰＫ戦を５−４で制したが、総得点差で２位に後退した。

５度目の夢舞台を諦めない不屈の男がはい上がってきた。３月１４日の試合中に肉離れを負ってから５３日。急ピッチで“Ｗ杯専用エンジン”を積んできた３９歳の長友が意気揚々とピッチに向かった。積極的に攻撃参加し、ミドルシュート、好クロスで存在感を示した。

「復帰したばかりなので、まだここからがスタート。ケガなく、ここまで早く復帰できたというところも含めて非常にポジティブに捉えている」

０−１の後半２５分に入ると、早速相手と球際で激しい競り合い。再発の不安を感じさせない全力プレーだった。同２８分には、相手シュートがクロスバーに当たったこぼれ球に反応するも「難しい対応だった」と、マークについていた姫野に押し込まれて失点。「チームに勢いを与えられなかった」と悔やんだ。ただ、その後はブランクを感じさせない動きで何度もチャンスを演出した。

負傷はＷ杯開幕まで３カ月を切ったタイミングだった。激しいメンバー争いの中、間に合うのか。百戦錬磨のベテランに、そういった焦りはなかった。「自分ならいけると。根拠はないけど」。リハビリでは欧州一流選手を参考に歩き方から見直すなど、短期間で進化を求めてきた。

運命のメンバー発表まで１０日を切った。「やるべきことをやってきた。あとは発表を落ち着いて待つだけ」と冷静に見据えている。アピールの機会は残り１試合。ブラボーな復活劇を見せる。