「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）

快音が鳴りやまない。塁上の立ち姿から貫禄を漂わせる。「自分の中で反省と課題を修正しながらやっている。その結果が出たかなと思っている」。阪神・森下が９試合連続安打で今季４度目の猛打賞。敵地で強烈なインパクトを残した。

まずは初回１死一塁で相手先発・高橋宏の直球を詰まり気味ながら右前へ。さらに四回の打席で四球を選ぶと、六回１死では１５７キロの直球に反応。打ち返したライナー性の打球は中越え二塁打となり、今季１１度目のマルチ安打とした。さらに八回１死一塁から、この日３安打目の左前打。全４打席出塁で相手にプレッシャーをかけ続けた。

守りながら肌で感じたすごみだ。阪神先発・高橋がこの日で３試合連続完封。「テンポがいい。そこで野手のリズムをつくりやすいかなと思っている」。先輩左腕の小気味いい投球に乗って好結果につないだ。

９連戦は全試合で安打を放ち打率・３７１。さらに今季中日戦も全９試合で「Ｈ」ランプをともし、こちらも対戦打率・３７１の暴れっぷりだった。「（９連戦中は）タフなゲームも多かったですが、けがなく終えてチームも最後に勝った」。８日からは甲子園に戻りＤｅＮＡ３連戦。今度は聖地で思う存分に自慢の打棒をさく裂させる。