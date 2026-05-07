「巨人０−５ヤクルト」（６日、東京ドーム）

“イケヤマジック”が発動した。ヤクルトは並木を今季初めてリードオフマンに起用した打線の組み替えが成功し、勝利を収めた。池山監督は「なかなか練習前は点が取れないだろうなという思いで見てたんだけど。（初回に）初球を一振りで１点。ベンチが笑顔だらけになったので本当に良かった」と会心の笑みを浮かべた。

ベンチを大喜びさせた初回。１番打者は新人・竹丸の初球の直球を左翼席に運ぶ先制の１号ソロ。先発登板前の山野に並木が「ホームランを打ってくるわ」と宣言し、初回先頭打者本塁打を放ち約束を守った。打った本人は「本当にそうなった。本当にビックリしました」と笑う。流れを呼び込み、勝利につなげた。

ツバメ軍団の、好調の要因の一つは“日替わりヒーロー”の出現だ。指揮官は「みんなで戦っていくっていう方向性が出ているから。束になって戦ってるっていうのが大きい」。チーム一丸になることで続々と個人のスイッチが入り、ナインが結果を出している。

勝負の９連戦は５勝４敗で首位・阪神とゲーム差なしの２位。全員が同じ目的のために戦い昨季王者を追走し続ける。