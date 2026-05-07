「東都大学野球、国学院大３−２亜大」（６日、神宮球場）

第４週の２回戦３試合が行われ、亜大は今秋ドラフト候補の川尻啓人投手（４年・高岡商）が最速１５３キロを計測し５回２／３を５安打２失点と力投したが、チームは２−３で連勝が５で止まった。首位の国学院大は３本塁打で逆転勝利。青学大の持つシーズンチーム本塁打記録の１７本に並んだ。３回戦で国学院大が勝ち、青学大が敗れると国学院大の７季ぶり優勝が決まる。中大は立正大に３−１で開幕戦以来の勝利。東洋大は延長十回タイブレークの末、４−２で青学大を下し、いずれも１勝１敗となった。

持ち味を存分に発揮したが表情は晴れなかった。先発の川尻は初回、この日最速の１５３キロをマークするなど上々の立ち上がりを見せた。常時１５０キロ超の直球を武器に要所で三振を奪い、５回２／３を２失点７奪三振。ただ「序盤は良くなくて立て直すことができたけど、本塁打を打たれたのは反省するところ」と悔しさをにじませた。

２点の援護をもらい五回まで無失点。つかまったのは六回だった。２死から緒方に左翼席へソロを許し、続く田井には２球目を捉えられて右翼へ同点ソロを献上。ぼうぜんと打球を見つめて頭を抱えながらマウンドを降りた。「コントロールを重視した結果が失投になった」と肩を落としながらも「自分の持ち味を生かして結構押せた。直球と変化球の組み合わせができたところが良かった」と前を向いた。

広島・松本スカウトは「常時１５０キロを超える直球と、変化球がいってたので上出来。狙ったところにも投げられるようになっている。上位候補になってくるんじゃないか」と評価した。