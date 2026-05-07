「春季高校野球大阪大会・準々決勝、関大北陽３−０太成学院大高」（６日、大阪シティ信用金庫スタジアム）

準々決勝が行われ、阪神・岡田彰布オーナー付顧問の母校で、今年創部１００周年を迎えた関大北陽は３−０で太成学院大高を下し、２年連続の準決勝進出を決めた。今大会５試合連続で完封勝利を収め、まだ失点がない。辻本忠監督（４９）は投手陣の成長を明かした。大阪桐蔭は大商大高に２−１でサヨナラ勝ちした。

またスコアボードに０を並べた。関大北陽が加藤篤紀投手（３年）、山本新太投手（３年）の完封リレーで快勝した。先発の加藤は「緊張もあった」というが持ち味の直球で押す投球で５回２安打無失点。「内容もですが、一番は０点っていうのを意識しました」とうなずいた。

六回から登板した山本も安定感抜群だった。「全体的に変化球が決まった」と４回１安打無失点で３点のリードを守り切った。創部１００周年を迎えた同校は、今大会全５試合で失点０。辻本監督は「出来過ぎです」としながらも「ピッチャー陣がまんべんなくアウトコースの精度と、変化球のカウント球がしっかり投げられるようになった」と成長を明かした。

次戦は９日、大阪桐蔭との準決勝に挑む。指揮官は「めちゃめちゃ楽しみ。しばらく当たってないですからね」と心待ちにした。