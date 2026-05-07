◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）

これまで５試合、被本塁打がなかった竹丸が、いきなり先頭打者に初球をホームランされてしまったんやから、そりゃ動揺もするよね。力みが出て２つの四球にタイムリーで初回に２失点。でも２回以降は試合を作ったからこそ、阿部監督も初めて７回のマウンドを任せたわけよ。

その７回。１死二、三塁でサンタナを三振に取ったのに、続く鈴木叶に２ストライクから打たれた２点三塁打が、一番反省すべき１球やね。高めに外す見せ球なのか、空振りを取りにいったのか、中途半端になってしまった。負けていたとはいえ、７回を投げきって３失点で降板できれば、まずまずのピッチングと評価されたんやけど…。

それにしても打線が低調。山野は制球が良かったけれど、４月１１日に続いての２敗目になる。長いシーズンの中で苦手を作るのは絶対ダメ。次回の対戦では何とか攻略しないとアカンよね。右打者にも左にも、ワンシームやスライダーと内角に投げ込んでくるのが特徴やけど、漠然と打席に入っていては、またやられてしまう。球種ではなく、内を待つのか外なのかを、しっかり絞っていくことが大事と思うよ。（スポーツ報知評論家・村田 真一）