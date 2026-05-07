4人組バンド「緑黄色社会」のボーカル・長屋晴子（30）が5日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（火曜後11・35）に“紙ゲスト”として出演。番組からのアンケートに答え、ライブ前にすることを答えた。

ゲストは出演せず、アンケートの回答をもとにトークをする番組。今回の“紙ゲスト”である長屋は、番組からの「緑黄色社会では当たり前かもしれないけど他のバンドではあまりなさそうな『緑黄色社会あるある』を教えてください」というものに答えた。

その中で、「リハーサル前にはラジオ体操」と答えたほか、「ライブ前にスタッフさんと一緒になわとびをする」と答え、なわとびをする動画も披露。

また、なわとびをする理由を「ライブ前のルーティーンです。手軽に入手できて、場所も取らない。短時間でできるのに、有酸素運動ができて、肺が開く。ライブ前にぴったりな運動です」と説明した。

「さまぁ〜ず」の大竹一樹から「やらないでしょ？ライブ前に」と言われた元日向坂46で女優の齊藤京子は「やらないですね。むしろ疲れないようにしていたので、さすがプロフェッショナルだな、と」と感心していた。